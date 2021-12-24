Ветер вернулся в Европу и сбил цену газа до $1300 за тысячу кубов

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Европе усиление ветра повысило выработку ветряной генерации и за последние два дня обвалило цены на газ на треть от исторического максимума вторника. Прогноз погоды обещает региону сильную оттепель в последние дни года.

Вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европе в четверг вырос до 13,8% после 7,1% в среду и трехмесячного минимума в 5,52% во вторник, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. На прошлой неделе (с 13 по 19 декабря) вклад ветряков в выработку электроэнергии в Европе составил в среднем 13,7%.

В четверг торги газом (контракт "на день вперед") на TTF завершились на уровне $1485 за тысячу кубометров после $1997 в среду и рекордных $2138 за тысячу кубометров во вторник.

Утром в пятницу январский фьючерс на TTF на бирже ICE Futures торгуется на уровне $1300 за тысячу кубов.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали до 57,5% от вместимости (данные на утро четверга) - это на 17,3 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe. За газовые сутки 22 декабря отбор газа из ПХГ Европы составил 776 млн куб. м, что является максимальным показателем с начала сезона отбора.

Поступление в европейскую сеть газа с терминалов по приему СПГ в декабре 2021 года растет на рекордные 66% год к году. Импорт СПГ в декабре может быть максимальным за последние семь месяцев.