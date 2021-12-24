Газ подорожал в 1,5 раза на бирже в Петербурге после похолодания в РФ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Цена газа на суточных торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на этой неделе демонстрирует взрывной рост, достигнув нового пика в пятницу.

Панический рост наблюдается на балансовом пункте "КС "Надым". Только за один день торгов цена газа на балансовом пункте выросла сразу в полтора раза - до 6897 за тысячу кубометров (при том, что регулируемая цена газа в регионе составляет 2769 за тысячу кубометров; максимальная регулируемая цена газа в России - на юге страны сейчас составляет 5155 за тысячу кубометров). При этом к цене биржевого газа на балансовом пункте в регионах добычи надо прибавить стоимость транспортировки до мест потребления.

Оборот торгов газом на суточных торгах составляет на этой неделе 4-5 млн куб. м в день.

С понедельника в России началось сильное похолодание. По данным "Системного оператора ЕЭС России", 23 декабря средняя температура воздуха по стране составляла -16,45 градусов, промежуточный результат за пятницу -15,89.