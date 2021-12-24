МИД РФ призвал США прекратить расшатывать ситуацию в мировой торговле

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Россия призывает США вернуться к конструктивному диалогу в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы в очередной раз призываем Вашингтон прекратить попытки расшатать несущую конструкцию глобальной торговли, вернуться к конструктивному, равноправному диалогу в ВТО", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

Она назвала безосновательными обвинения офиса торгпреда США в том, что Россия нарушает нормы ВТО, в том числе реализуя программу импортозамещения в IT-секторе.

"Вы же все время пугаете, что не будете продавать нам телефоны. Как-то нужно коллегам определиться. Вменять нам импортозамещение, когда мы много лет слышим, что нам будут строить козни то тут, то там, отключать то SWIFT, то еще что-то, это уже за гранью абсурда", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что Россия выступает в поддержку "открытой, транспарентной, инклюзивной многосторонней торговой системы ВТО".

Офис торгового представителя США ранее на этой неделе заявил, что Россия в 2021 году продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году.

"За прошедший год Россия продолжила развитие экономики по траектории, отходящей от руководящих принципов ВТО: отсутствие дискриминации, свободная торговля, предсказуемость, прозрачность и честная конкуренция", - отмечалось в ежегодном докладе офиса Конгрессу о соблюдении Россией требований ВТО.

В документе Россия обвиняется в ограничении импорта сельхозпродукции и политике импортозамещения, а также "принудительной локализации производства" в промышленности.