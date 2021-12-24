Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

МИД РФ призвал США прекратить расшатывать ситуацию в мировой торговле

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Россия призывает США вернуться к конструктивному диалогу в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы в очередной раз призываем Вашингтон прекратить попытки расшатать несущую конструкцию глобальной торговли, вернуться к конструктивному, равноправному диалогу в ВТО", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

Она назвала безосновательными обвинения офиса торгпреда США в том, что Россия нарушает нормы ВТО, в том числе реализуя программу импортозамещения в IT-секторе.

"Вы же все время пугаете, что не будете продавать нам телефоны. Как-то нужно коллегам определиться. Вменять нам импортозамещение, когда мы много лет слышим, что нам будут строить козни то тут, то там, отключать то SWIFT, то еще что-то, это уже за гранью абсурда", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что Россия выступает в поддержку "открытой, транспарентной, инклюзивной многосторонней торговой системы ВТО".

Офис торгового представителя США ранее на этой неделе заявил, что Россия в 2021 году продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году.

"За прошедший год Россия продолжила развитие экономики по траектории, отходящей от руководящих принципов ВТО: отсутствие дискриминации, свободная торговля, предсказуемость, прозрачность и честная конкуренция", - отмечалось в ежегодном докладе офиса Конгрессу о соблюдении Россией требований ВТО.

В документе Россия обвиняется в ограничении импорта сельхозпродукции и политике импортозамещения, а также "принудительной локализации производства" в промышленности.

ВТО Мария Захарова МИД РФ США

Новости по теме

Новости

"Газпром" модернизирует газопровод "Ямал-Европа" за время его простоя

Итоги года: 2021

Российские банки: постковидный тайм-аут и мысли о будущем

Российские банки: постковидный тайм-аут и мысли о будущем

Ветер вернулся в Европу и сбил цену газа до $1300 за тысячу кубов

Ветер вернулся в Европу и сбил цену газа до $1300 за тысячу кубов

Белоусов сообщил об "абсолютно конкретной" схеме решения проблем "Роснано"

Минсельхоз РФ назвал риски дальнейшего роста цен на муку, хлеб и подсолнечное масло

Минсельхоз РФ назвал риски дальнейшего роста цен на муку, хлеб и подсолнечное масло

Рубль слегка слабеет к доллару и евро на старте торгов

Рубль слегка слабеет к доллару и евро на старте торгов

Экс-премьер Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров "СИБУРа"

Экс-премьер Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров "СИБУРа"

"Газпром" четвертый день не бронирует "Ямал-Европу" в ходе регулярной сессии

Путин: пресс-конференция-2021

Путин пообещал, что пенсии в РФ будут проиндексированы на уровень фактической инфляции

Путин пообещал, что пенсии в РФ будут проиндексированы на уровень фактической инфляции
Путин: пресс-конференция-2021

Путин назвал непростой проблемой ситуацию с долгом "Роснано"

Путин назвал непростой проблемой ситуацию с долгом "Роснано"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });