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США обвинили Россию в нарушении правил ВТО

США обвинили Россию в нарушении правил ВТО
Штаб-квартира Всемирной торговой организации (ВТО)
Фото: Robert Hradil/Getty Images

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Россия в 2021 году продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году, заявил Офис торгового представителя США.

"За прошедший год Россия продолжила развитие экономики по траектории, отходящей от руководящих принципов ВТО: отсутствие дискриминации, свободная торговля, предсказуемость, прозрачность и честная конкуренция", - говорится в ежегодном докладе офиса Конгрессу о соблюдении Россией требований ВТО.

В документе Россия обвиняется в ограничении импорта сельскохозяйственной продукции и политике импортозамещения, а также "принудительной локализации производства" в промышленности.

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность действиями России и пообещали "использовать все надлежащие средства для решения этого вопроса и сохранения российских рынков открытыми для экспорта из США".

Россия США ВТО

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