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Зарплаты в "Газпроме" увеличат на 7,5%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер 23 декабря подписал приказ об индексации зарплат в концерне на 7,5% с января 2022 года. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В 2021 году зарплаты в компании увеличились на 2%, в 2020 г. – на 3%; в 2019 г. – на 4,6%, 2018 г. – на 3,7%, 2017 г. – на 5%, 2016 г. – на 7,4%, 2015 г. – на 6,7%.

Зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов ранее комментировал готовящуюся индексацию: "С учетом кризисных явлений в предыдущие годы – в 2020 и 2021 году – в полном объёме мы не индексировали заработную плату. Поэтому при формировании финансового плана на 2022 год мы учли этот факт и предложили индексацию заработной платы работникам в размере 7,5%. Но при этом данная индексация все же будет ниже прогнозного уровня инфляции за предыдущий период".

Основным показателем для проведения индексации является прогноз индекса потребительских цен на соответствующий год на основании данных Минэкономразвития РФ. Динамика индексации уровня заработной платы в большинстве компаний группы "Газпром" аналогична материнской, однако есть и исключения.

Газпром Алексей Миллер

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