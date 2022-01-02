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Миллер заявил, что в "Газпроме" ждут за 2021 год максимальную за его историю прибыль

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Максимальную за историю корпорации прибыль и дивиденды ожидает руководство "Газпрома" за 2021 год, заявил в воскресенье председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными - причем как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний", - приводит его заявление компания.

Неделей ранее зампред правления концерна Фамил Садыгов озвучил официальную оценку выплат по завершившегося года: "Итоговый результат за 2021 год будет зависеть от результатов четвертого квартала, который, как мы ожидаем, внесет наибольший вклад в финальный размер дивидендной базы. Мы полагаем, что с учетом благоприятной конъюнктуры нефтегазовых рынков итоговая величина по году превысит 45 рублей на акцию. При этом общий объем дивидендных выплат превысит 1 трлн рублей, что станет рекордом не только для "Газпрома", но и для всего российского фондового рынка".

Оценка Садыгова согласуется с текущими ожиданиями рынка. Опубликованный месяц назад в ходе сбора консенсуса к 9-месячной отчетности "Газпрома" среднерыночный прогноз ожидаемых дивидендов "Газпрома" за полный 2021 год составляет 46,7 рубля на акцию.

Газпром Алексей Миллер

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