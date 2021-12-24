Путин отметил, что Украина выиграла бы от запуска "Северного потока 2"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Украина выиграла бы от запуска "Северного потока 2" за счет снижения цен на спотовом рынке Европы, откуда страна закупает для себя газ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Государственного Совета и Совета при Президенте по науке и образованию.

"По поводу "Северного потока 2" - это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этот системе, потому что дополнительное поступление объемов газа на европейский рынок безусловно понизило бы цену на бирже, на споте", - прокомментировал президент.

"А поскольку многие страны, кстати, говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня (это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую) - и для них цена бы упала, и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят. Это удивительно, но ладно, это их выбор. Не мы же придумали, это они придумали", - сказал Путин.

Тему "Северного потока 2" на совете поднял депутат Владимир Жириновский: "Посмотрите, с газом что происходит. Сами не открывают нам "Северный поток 2", а сейчас будут замерзать сейчас и остановятся их... Каждая третья кухня в Германии - это русский газ. Они сами себе хуже делают".

Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достроил "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре. Германский регулятор - Федеральное сетевое агентство - ведет работу по сертификации оператора газопровода.