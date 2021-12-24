МИД РФ сравнил Европу с Павкой Корчагиным в желании из принципа наказать Россию

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Проект "Северный поток 2" усилиями американских и европейских политиков становится разменной монетой в геополитической игре США и ЕС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Замминистра подчеркнул, что таких политиков "совершенно не волнует, какие цены на газ в Европе, какие перспективы спотовых контрактов на газ, и вообще это, знаете, все такие Павки Корчагины, которые готовы идти до конца вопреки всему, лишь бы только досадить Москве, из принципа, вопреки собственным интересам, вопреки интересам своих союзников".

"Они получают наслаждение, когда они что-то разрушают, чему-то мешают. Они готовы платить деньги из собственного кармана, демонстрируя свою атлантическую солидарность в борьбе с Москвой. Это печально, но это такая новая генерация фанатиков своего дела, которые нашли смысл собственного существования в борьбе с Россией", - сказал Рябков.

"Это (возможная остановка проекта - ИФ) было ожидаемо, хотя и вызывает сожаление. С другой стороны, я думаю, что это не следует драматизировать, в том числе, по причине того, что никто на Украину нападать не собирается", - сказал Рябков, комментируя слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок об отказе от запуска в эксплуатацию "Северного потока 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.