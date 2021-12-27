Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Турция вновь вышла в лидеры по закупкам российской пшеницы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Турция вновь вышла на первое место по закупкам российской пшеницы, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс".

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, в Турцию в текущем сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) отправлено 4,3 млн тонн пшеницы по сравнению с 4,5 млн тонн год назад.

"Иран при этом несколько снизил закупки в декабре и переместился на второе место. Всего за этот период он импортировал из России 4 млн тонн, что в шесть раз больше, чем год назад. Россия стала основным поставщиком пшеницы в Иран", - сказал он. Небольшие объемы пшеницы идут в Иран из Казахстана.

Один из крупных покупателей российской пшеницы – Египет в этом сезоне снизил ее импорт до 3,4 млн тонн против 6 млн тонн год назад. Как пояснил Павенский, это произошло на фоне высокой конкуренции с румынской и украинской пшеницей.

На четвертом месте – Саудовская Аравия, закупившая 840 тыс. тонн, тогда как за весь прошлый сезон было поставлено 124 тыс. тонн. На пятом месте – Азербайджан (0,7 млн тонн против 1,05 млн тонн).

Павенский также отметил Алжир, который после длительного перерыва начал импортировать российскую пшеницу и вошел в топ-10 стран-импортеров с объемом в 0,36 млн тонн.

По оценкам центра, в первом полугодии сельхозгода (июль-декабрь 2021 г.) экспорт пшеницы составит чуть выше 22 млн тонн (включая в страны ЕАЭС), что на 17% меньше, чем годом ранее (26,6 млн тонн).

Турция Русагротранс

Новости
Итоги года: 2021

Голубям здесь не место: двойной инфляции - двойная ставка

Итоги года: 2021

Как тебе такой авторынок, Илон Маск?

Как тебе такой авторынок, Илон Маск?

Сделка с "Магнитом" обеспечила ВТБ львиную долю прибыли в ноябре

Сделка с "Магнитом" обеспечила ВТБ львиную долю прибыли в ноябре

Строительство автотрассы Москва-Казань подорожало на 200 млрд рублей

Строительство автотрассы Москва-Казань подорожало на 200 млрд рублей

Brent подорожала до $76,37 за баррель

Brent подорожала до $76,37 за баррель

Рубль в понедельник утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых триггеров к движению

Рубль в понедельник утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых триггеров к движению
Пандемия коронавируса

Авиакомпании США продолжили отменять рейсы в связи с нехваткой экипажей из-за пандемии

"Газпром" объяснил снижение потока газа тем, что часть покупателей не делает новых заявок

"Газпром" объяснил снижение потока газа тем, что часть покупателей не делает новых заявок

"Газпром" пятый день не бронировал "Ямал-Европа" в ходе регулярной сессии

"Газпром" пятый день не бронировал "Ямал-Европа" в ходе регулярной сессии
Итоги года: 2021

РЖД снова возглавили рейтинг самых заметных компаний в медиа

РЖД снова возглавили рейтинг самых заметных компаний в медиа
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });