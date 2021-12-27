Турция вновь вышла в лидеры по закупкам российской пшеницы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Турция вновь вышла на первое место по закупкам российской пшеницы, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс".

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, в Турцию в текущем сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) отправлено 4,3 млн тонн пшеницы по сравнению с 4,5 млн тонн год назад.

"Иран при этом несколько снизил закупки в декабре и переместился на второе место. Всего за этот период он импортировал из России 4 млн тонн, что в шесть раз больше, чем год назад. Россия стала основным поставщиком пшеницы в Иран", - сказал он. Небольшие объемы пшеницы идут в Иран из Казахстана.

Один из крупных покупателей российской пшеницы – Египет в этом сезоне снизил ее импорт до 3,4 млн тонн против 6 млн тонн год назад. Как пояснил Павенский, это произошло на фоне высокой конкуренции с румынской и украинской пшеницей.

На четвертом месте – Саудовская Аравия, закупившая 840 тыс. тонн, тогда как за весь прошлый сезон было поставлено 124 тыс. тонн. На пятом месте – Азербайджан (0,7 млн тонн против 1,05 млн тонн).

Павенский также отметил Алжир, который после длительного перерыва начал импортировать российскую пшеницу и вошел в топ-10 стран-импортеров с объемом в 0,36 млн тонн.

По оценкам центра, в первом полугодии сельхозгода (июль-декабрь 2021 г.) экспорт пшеницы составит чуть выше 22 млн тонн (включая в страны ЕАЭС), что на 17% меньше, чем годом ранее (26,6 млн тонн).