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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Новак заявил, что санкции не мешают поставкам российского зерна в Турцию

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Санкции, введенные против РФ, не мешают поставкам российского зерна в Турцию, сообщил вице-премьер РФ, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак журналистам в Анкаре.

"Санкции не препятствуют (поставкам пшеницы из РФ в Турцию - ИФ), вопрос в объемах", - сказал Новак. По его словам, Минсельхозы РФ и Турции находятся в контакте, вопрос по объему поставок не является проблемным.

Как сообщалось, Турция является одним из основных покупателей российской пшеницы.

По данным центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе, в календарном 2021 году Турция импортировала российского зерна на $2,41 млрд из общих поставок в $11,4 млрд. Это самый высокий показатель по итогам года среди стран-покупателей.

В этом сельхозгоду (июль 2021 - июнь 2022 гг.) Турция также лидирует в закупках. По данным аналитического центра АО "Русагротранс", с июля 2021 года по апрель 2022 года в эту страну из РФ было отправлено 6,124 млн тонн пшеницы против 6,165 млн тонн годом ранее.

Александр Новак Турция
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