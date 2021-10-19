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"Аэрофлот" возобновил продажу субсидированных билетов для дальневосточников

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщила во вторник пресс-служба дальневосточного отделения компании.

"Правительством на эти цели выделены дополнительные средства, которые позволят увеличить объем льготных пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.

В РоссииНа субсидирование полетов льготников с Дальнего Востока выделят еще 350 млн руб.Читать подробнее

Стоимость авиабилета составляет 7 тыс. 650 рублей в одну сторону для взрослого и 5 тыс. 740 рублей для ребенка от двух до 12 лет, включая все таксы и сборы. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний Группы Аэрофлот в экономическом классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно.

Билеты по субсидируемому тарифу доступны для всех жителей ДФО, имеющих постоянную регистрацию в регионе.

Как сообщалось, по данным Росавиации, ранее в этом году на субсидирование перелетов жителей ДФО государство выделило 5 млрд руб., за счет этих средств приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогли около 450 тыс. человек. Еще 4 млрд руб. направлялось на перевозки с Дальнего Востока отдельных категорий граждан: до 23 лет и старше 55 лет (мужчин - старше 60), инвалидов и сопровождающих лиц, многодетных семей.

На прошлой неделе сообщалось, что РФ выделит дополнительно 490 млн руб. на субсидирование полетов жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) в центральную часть страны. Дополнительные субсидии позволят перевезти по сниженным тарифам 50 тыс. пассажиров. Согласно поручению премьера РФ Михаила Мишустина, субсидируемые билеты должны поступить в продажу на этой неделе.

Аэрофлот ДФО

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