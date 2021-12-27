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"Газпром" с 22 декабря перешел в режим работы на максимумах

"Газпром" с 22 декабря перешел в режим работы на максимумах
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Производственный комплекс "Газпрома" с 22 декабря функционирует в режиме осенне-зимних максимумов, сообщила компания по итогам оперативного совещания по вопросам режимов работы Единой системы газоснабжения России (ЕСГ).

"Отмечено, что с 22 декабря производственный комплекс "Газпрома" работает в режиме осенне-зимних максимумов. Причина - аномально низкие температуры, которые фиксируются в среднем по суткам - до минус 17 градусов в регионах действия ЕСГ. Это на девять градусов ниже климатической нормы для этого периода. В ночь с 25 на 26 декабря в Санкт-Петербурге была зафиксирована минимальная температура за последние 19 лет - минус 23 градуса", - говорится в сообщении.

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"Для обеспечения надежных поставок газа потребителям "Газпром", в частности, вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет. Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы "Газпрома" достигали 1,656 млн куб. м в сутки. В эти же дни, 23 декабря зафиксирован исторический рекорд суточных поставок газа из России в Китай. Поставки газа европейским потребителям осуществляются согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами", - отметила компания.

Объем активного газа в европейских ПХГ на 24 декабря, по данным Gas Infrastructure Europe, на 21,1 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 43,1% от объема газа, закачанного в этом году.

Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ - 14,37 млрд куб. м, это на 9,9 млрд куб. м ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле этого года, говорится в сообщении концерна.

Газпром

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