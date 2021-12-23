Миллер заявил, что "Газпром" должен быть готов к работе даже при морозах -25 по всей РФ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Возможности поставок "Газпрома" должны покрыть потребность России в газе даже при 25-градусных морозах на территории всей страны, поставил задачу председатель правления компании Алексей Миллер на селекторном совещании.

"Чтобы соответствовать таким высоким пиковым значениям спроса, мы должны иметь ресурсную базу, которая превосходит годовые объемы добычи. Наши добычные мощности должны быть такие, чтобы мы всегда смогли обеспечить бесперебойные поставки в зоне Единой системы газоснабжения даже тогда, когда в среднем по стране, по всей Российской Федераций температура будет минус 25 градусов", - сказал он.

"И мы с вами знаем, что компания к текущему ОЗП (осенне-зимнему периоду - ИФ) подошла в полной готовности, и мы знаем, что мы с зимними пиками абсолютно точно справимся, как и с летними", - добавил Миллер.

По данным "Системного оператора ЕЭС России", 23 декабря 2021 года в среднем по стране температура воздуха составляет -17,1 градуса - это пока что самый холодный день за сезон.