Мордашов счел, что технологии углеродной нейтральности обойдутся металлургии РФ в 10 трлн руб.

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Выход российской металлургии на уровень углеродной нейтральности вызовет необходимость серьезных инвестиций в новые технологии, которых пока нет, а также инвестиций в перестройку существующей технологической платформы, которой пользуются сталепроизводители, сообщил бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов в интервью "России 24".

"Сможем ли мы выйти на углеродную нейтральность - пока до конца непонятно, потому что нет опробованных технологий, позволяющих достичь этого. Это очень большой, серьезный вопрос", - сказал он.

По словам Мордашова, "Северсталь" проводила предварительные подсчеты, согласно которым, при условии сохранения российской металлургией производства около 70 млн тонн стали в год, но изменении традиционной технологии на восстановление железа с использованием водорода и последующей переплавкой в электропечах, отрасли потребуется порядка 10 трлн рублей.

"При этом должны возникнуть примерно 110 гигаватт "зеленой электроэнергии" для того, чтобы мы могли переплавить эту сталь (...). Эти очень приблизительные подсчеты говорят о том, что переход на безуглеродную металлургию - очень сложное и очень дорогостоящее мероприятие. Нам нужно понять, какие последствия вызовет такая постановка вопроса. Очень хотелось бы достичь сбалансированного решения, которое не подорвет экономический рост в нашей стране", - резюмировал он.