Мантуров счел, что промышленность РФ сможет стать углеродно нейтральной в 2050 году

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Министерство промышленности и торговли РФ рассчитывает, что промышленность сможет исполнить задачу по выходу на углеродную нейтральность ранее 2060 года, возможно, уже в 2050 году, заявил глава министерства Денис Мантуров в ходе пленарного заседания Госдумы.

"По базовым отраслям промышленности - в первую очередь металлургия, химия - должен быть реализован пакет мероприятий, который даст ощутимый результат. Я думаю, что даже не придется ждать 60-го года. Мы для себя ставим задачу к 50-му году исполнить те задачи, которые поставлены президентом Российской Федерации", - сказал он.

Владимир Путин заявил в конце ноября, что РФ может достичь углеродной нейтральности и ранее заявленного срока - 2060 года - при выполнении поставленных перед экономикой задач.

"Если мы говорим об углеродной нейтральности нашей экономики к 2060 году, это значит, что мы последовательно, шаг за шагом будем этого добиваться. Может быть, это звучит на первый взгляд скромно, некоторые страны ставят перед собой более амбициозные цели. Но у меня есть все основания полагать, что и мы можем добиваться этих целей в более ранние сроки, если будем все исполнять так, как задумали", - сказал Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

"У нас есть целый набор инструментов, связанных с тем, чтобы и углеродоемкость нашей экономики сокращать, с тем чтобы использовать поглощающие возможности наших лесов, экосистем в целом, а это значит, что мы должны о них заботиться больше, бороться с пожарами лучше, высаживать новые леса там, где они уже сведены и так далее, и так далее", - отметил президент.

Цель достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года зафиксирована в стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, об утверждении которой кабмин сообщил в начале этого ноября. В стратегии заложены два сценария - инерционный и целевой (интенсивный), который и устанавливает упомянутый президентом срок.

"В рамках целевого сценария станет возможным рост экономики при уменьшении выбросов парниковых газов: к 2050 году на 60% от уровня 2019 года и на 80% от уровня 1990 года. Дальнейшая реализация этого сценария позволит России достичь углеродной нейтральности к 2060 году", - комментировали в правительстве РФ 1 ноября.

Позднее вице-премьер Алексей Оверчук, возглавлявший делегацию РФ на конференции ООН по климату в Глазго, заявил, что страна способна достичь углеродной нейтральности даже до 2060 года, если позволят новые научные технологии и финансы. "Говоря об обещании достичь углеродной нейтральности к 2060 году, это не значит, что Россия не сможет достигнуть этой цели раньше данного срока. Успех зависит от доступности новых технологий и средств, чтобы финансировать этот переход (к углеродной нейтральности - ИФ)", - заявил он.