Мордашов-старший вернул себе контроль над Nordgold и долей в TUI

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Алексей Мордашов вернул себе контроль над золотодобытчиком Nordgold и долей в туроператоре TUI, которыми до недавнего времени владел совместно с сыновьями.

Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Мордашов-старший стал владельцем 100% компании "КН-Холдинг", принадлежавшей на паритетных началах Кириллу (22 года) и Никите (21 год) Мордашовым.

"Изменение структуры происходит в целях повышения эффективности управления собственностью", - пояснил "Интерфаксу" представитель бизнесмена.

Семье Мордашовых принадлежит около 34% TUI и без малого 100% Nordgold. Пакеты оформлены на компанию Unifirm, в которой, в свою очередь, 65% принадлежит "КН-Холдингу", а оставшиеся 35% - Мордашову-старшему через другие структуры.

Nordgold замыкает топ-5 золотодобытчиков РФ. Также в группу входят активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо.