Группа "Черкизово" приобрела производителя индейки "Краснобор" за 1,9 млрд руб.

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, достигла договоренности о покупке тульского ЗАО "Краснобор" - третьего по величине производителя мяса индейки в России.

Сумма сделки с учетом долга (600 млн рублей) составит 1,9 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

Продавцом 57,7 % акций выступает фонд Russia Partners, 24,5 % продает основатель "Краснобора" Аркадий Левин, остальные 17,8 % выкупаются у миноритарных акционеров. Сделка уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы России.

"Для нас также важно, что мы будем заниматься производством индейки в Тульской области — регионе, который приобретает все большее значение в бизнесе "Черкизово": в ближайшие несколько лет мы построим здесь крупный мясоперерабатывающий кластер и рассчитываем на хороший синергетический эффект площадок "Краснобора" с нашими новыми предприятиями", - прокомментировал покупку генеральный директор Группы "Черкизово" Сергей Михайлов.

Компания "Краснобор", основанная в 2000 году, владеет площадками по выращиванию и производству индейки в Ленинском и Новомосковском районах Тульской области. Выпускает широкий ассортимент продукции под маркой "Краснобор" и занимает третье место на российском рынке индейки.