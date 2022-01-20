Группа "Черкизово" консолидировала 100% "Тамбовской индейки"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово" закрыла сделку по приобретению у испанской Grupo Fuertes 50% в ООО "Тамбовская индейка".

Структура группы - ООО "АПК "Михайловский" - передала Grupo Fuertes 1,175 млн (2,78%) акций материнской компании в обмен на 50% долей в СП "Тамбовская индейка". Стоимость сделки составила 3,598 млрд рублей, следует из сообщения "Черкизово".

Как сообщалось, для сделки "Черкизово" разместила 1,175 млн новых акций, которые выкупило ООО "АПК "Михайловский", чтобы затем передать Grupo Fuertes. Цена размещения новых акций была установлена на уровне 3 063 рубля за бумагу.

В результате сделки доля Grupo Fuertes в уставном капитале ПАО "Группа Черкизово" увеличилась с 8,58% до 11,12%.

"Мы очень довольны начатым десять лет назад сотрудничеством с группой "Черкизово". Состоявшаяся сделка - новый шаг в наших отношениях: Grupo Fuertes увеличила свою долю в "Черкизово", укрепив тем самым стратегическое партнерство", - заявил председатель Grupo Fuertes Рафаэль Фуэртес (его слова приводятся в сообщении "Черкизово").

Совместное предприятие "Тамбовская индейка" было создано группой "Черкизово" и Grupo Fuertes на паритетной основе в 2012 году. Его первая очередь была запущена в 2015 году, а с 2017 года начался выпуск продукции под брендом "Пава-Пава".

С 2019 года тамбовское предприятие вышло на второе место по объему выпуска продукции из мяса индейки в России. По итогам 2020 года оно произвело 57 тыс. тонн мяса индейки (в живом весе). Летом 2020 года была открыта вторая очередь "Тамбовской индейки", в результате мощность предприятия выросла до 85 тыс. тонн в год. По итогам 2021 года предприятие произвело около 80 тыс. тонн продукции.

Как сообщалось, в декабре "Черкизово" договорилась о покупке тульского ЗАО "Краснобор" - третьего по величине производителя мяса индейки в России. Сумма сделки с учетом долга составит 1,9 млрд рублей, в нее входят долговые обязательства компании в размере 600 млн рублей.

Группа "Черкизово" является крупным производителем свинины, мяса курицы и индейки, а также продуктов мясопереработки.

По итогам 2021 года "Черкизово" увеличила продажи индейки на 28%, до 52,4 тыс. тонн. Продажи крупнейшего бизнеса группы - по производству мяса курицы - выросли на 2%, до 711,24 тыс. тонн.