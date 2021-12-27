Нефть Brent подорожала до максимальных за месяц $77,69 за баррель

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снова растут вечером в понедельник в ходе волатильной торговой сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 по московскому времени составляет $77,69 за баррель, что на $1,55 (2,04%) выше цены на закрытие торгов в прошлую пятницу. Значение фьючерсов Brent впервые с 26 ноября превысило отметку в $77 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,73 за баррель, что на $0,94 (1,27%) выше итогового значения сессии в четверг. В пятницу торги WTI не проводились из-за выходного в США.

Участники рынка по-прежнему следят за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон" в мире.

"Хотя "омикрон" распространяется быстрее, чем любой другой вариант COVID-19, относительно обнадеживающая новость заключается в том, что у большинства людей, заразившихся новым штаммом, проявлялись легкие симптомы, по крайней мере, до сих пор", - отметила аналитик DailyFX Леона Лю.

Цены на нефть, упавшие более чем на 10% 26 ноября, когда впервые появились сообщения о выявлении нового штамма коронавируса, оправились от потерь в ходе прошлой недели на фоне публикации исследований ученых о том, что "омикрон" не вызывает столь серьезных последствий, как предполагалось ранее.

Дополнительным драйвером роста является сохранение ситуации на рынке, при которой спрос на нефть восстанавливается, но предложение остается ограниченным из-за политики стран ОПЕК+.

Инвесторы также будут следить за переговорами по возвращению Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранской ядерной программе, которые возобновятся в понедельник вечером в Вене. В ходе этих консультаций планируется обсудить вопрос о снятии преград для экспорта иранской нефти, сказал глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.