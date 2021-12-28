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Brent подорожала до $79,21 за баррель

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти устойчиво растут во вторник.

К 17:20 по московскому времени февральские фьючерсы на Вrent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 (0,78%), до $79,21 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,79 (1,05%), до $76,36 за баррель.

Нефтяные котировки выросли примерно на 50% с начала года, их поддерживает восстановление спроса и ограниченное предложение, контролируемое странами ОПЕК+.

Малазийская нефтяная компания Petronas ожидает, что путь устойчивого восстановления спроса на сырье будет волатильным и ненадежным в 2022-2024 годах из-за потенциального возникновения новых штаммов коронавируса, которые могут побудить правительства вводить локдауны. При этом ускорение процесса энергоперехода создаст еще большие трудности для нефтегазовых компаний по всему миру.

"Представители отрасли должны проявлять новаторский подход и оставаться конкурентоспособными с точки зрения затрат, чтобы проекты и производство оставались осуществимыми в неопределенном экономическом климате", - отмечается в сообщении Petronas.

Участники рынка также продолжают следить за новостями об "омикроне" и реакцией государств на распространение штамма. Власти Великобритании приняли решение не вводить новые ограничения до конца этого года и посмотреть, сможет ли медицинская система страны справиться с высоким уровнем заболеваемости. Это решение воспринято рынком как положительный фактор.

Хотя COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, нанося особенно сильный ущерб авиа- и туристическим компаниям, инвесторы по-прежнему считают, что мировая экономика сможет справиться с вирусом.

На минувшие выходные американские авиакомпании отменили более 1,3 тысячи рейсов из-за вспышки COVID-19, что может сдерживать рост нефтяных котировок.

Brent WTI коронавирус США Великобритания Petronas Малайзия

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