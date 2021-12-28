В США котировки ADR Didi Global упали до нового минимума

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Депозитарные расписки китайского сервиса такси Didi Global Inc. подешевели до нового минимума на торгах в Нью-Йорке после окончания 180-дневного периода после листинга, в течение которого инвесторы не могли их продавать, сообщает Dow Jones.

ADR компании в понедельник подешевели на 5,4% до $5,3 за бумагу, капитализация Didi оценивается в $27 млрд. В июне Didi разместила свои бумаги на NYSE по цене $14 за штуку, а ее рыночная стоимость вскоре после начала торгов приближалась к $80 млрд.

Японская инвестиционно-технологическая компания SoftBank владела 20,1%-ным пакетом бумаг Didi, который в момент размещения оценивался в $12 млрд. Теперь стоимость этой доли рухнула до $5,1 млрд.

Другим крупным инвестором Didi является конкурирующий сервис Uber Technologies c 11,9%-ной долей. В течение трех месяцев после листинга Uber зафиксировал убыток от инвестиций в Didi в размере $3,2 млрд. Представитель Uber сказал, что компания не намерена продавать акции Didi сразу после истечения ограничительного периода.

Тем временем Didi бессрочно продлила запрет на продажу акций компании для текущих и бывших сотрудников, сообщают информированные источники. Ожидается, что запрет будет снят после того, как Didi совершит делистинг в Нью-Йорке и проведет размещение в Гонконге. Эти планы стали известны в начале декабря, однако о сроках и способе переноса листинга пока не сообщалось.