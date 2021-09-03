Bloomberg узнал о планах мэрии Пекина купить "золотую акцию" DiDi

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Администрация Пекина намерена купить так называемую "золотую акцию" оператора крупнейшего в Китае сервиса онлайн-заказа такси Didi Global Inc., сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"Золотая акция" предполагает предоставление ее держателю, государственному или муниципальному образованию, места в совете правления компании и право вето при голосовании.

Кроме того, по словам источников Bloomberg, городская администрация также рассматривает вариант покупки доли акций DiDi через контролируемые ею компании, включая пекинского конкурента DiDi - Shouqi Group.

Пока неясно, на какую точно долю рассчитывает городская администрация и будет ли это предложение одобрено китайским правительством.

Сейчас контрольный пакет акций DiDi принадлежит ее топ-менеджерам - сооснователю компании Ченгу Вею и ее председателю Джин Лю, которым в совокупности принадлежит 58%. Среди других крупных акционеров компании также SoftBank Group Corp. и Uber Technologies Inc.

Ни DiDi, ни пресс-служба администрации Пекина не ответили на запросы Bloomberg.

Предложенная схема соответствует политике Си Цзиньпина по ограничению влияния технологических компаний на экономику страны, отмечает Bloomberg. Ранее правительство Китая также приобрело долю акций в китайском подразделении компании ByteDance Ltd., владеющей сервисом обмена короткими видео TikTok. В результате этого правительство имеет право вето при принятии компанией важных решений.

Акции компании DiDi взлетели почти на 6% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке. Компания провела IPO в США в июне, после чего управление по вопросам киберпространства КНР начало проверку DiDi Chuxing, китайского подразделения DiDi Global, из-за нарушения безопасности персональных данных пользователей.