"ЛУКОЙЛ" выкупит у "Газпром нефти" 50% в "Меретояханефтегазе"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "ЛУКОЙЛ" и ПАО "Газпром нефть" заключили договор купли-продажи 50%-ной доли в уставном капитале ООО "Меретояханефтегаз". Документ подписан в рамках создания совместного предприятия в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил "ЛУКОЙЛ".

Сумма сделки - 52 млрд рублей (включая переуступку 50% прав требования по займам ПАО "Газпром нефть" на сумму 35 млрд руб.). Также компании согласовали программу геологического доизучения участков, принадлежащих ООО "Меретояханефтегаз", обязательства по которой в размере 8,9 млрд руб. будут профинансированы ПАО "ЛУКОЙЛ".

Сделку планируется закрыть в 2022 году после получения корпоративных одобрений и согласования с Федеральной антимонопольной службой.

Как сообщалось, в сентябре 2021 года ЛУКОЙЛ и "Газпром нефть" договорились о создании совместного предприятия на базе ООО "Меретояханефтегаз". Ядром нового центра добычи станет Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение, введённое в эксплуатацию в июне 2021 года. Кроме того, в периметр деятельности совместного предприятия войдет разработка Северо-Самбургского и Меретояхинского месторождений, а также двух Западно-Юбилейных лицензионных участков.