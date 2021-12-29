Brent подорожала до $79,1 за баррель

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут в среду на ожиданиях публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

К 8:08 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,2%), до $79,1 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $0,34 (0,4%), до $78,94 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,04 (0,05%), до $76,02 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,41 (0,5%), до $75,98 за баррель.

Цены на нефть удерживаются вблизи максимумов за месяц на фоне устойчивого аппетита к риску. При этом трейдеры продолжают оценивать новости, касающиеся распространения нового штамма коронавируса и его последствий для экономики, пишет Trading Economics.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,09 млн баррелей. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились на 1,594 млн баррелей.