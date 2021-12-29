Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Brent подорожала до $79,1 за баррель

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут в среду на ожиданиях публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

К 8:08 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,2%), до $79,1 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $0,34 (0,4%), до $78,94 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,04 (0,05%), до $76,02 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,41 (0,5%), до $75,98 за баррель.

Цены на нефть удерживаются вблизи максимумов за месяц на фоне устойчивого аппетита к риску. При этом трейдеры продолжают оценивать новости, касающиеся распространения нового штамма коронавируса и его последствий для экономики, пишет Trading Economics.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,09 млн баррелей. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились на 1,594 млн баррелей.

Brent WTI API Минэнерго США Кушинг

Новости по теме

Новости

Минпромторг ждет введения QR-кодов в ритейле без "очередей на морозе"

Минпромторг ждет введения QR-кодов в ритейле без "очередей на морозе"

Рубль в среду утром незначительно изменился к доллару и евро

Рубль в среду утром незначительно изменился к доллару и евро

Новак назвал комфортной цену на нефть в $65-80 за баррель в 2022 году

Итоги года: 2021

Аналитики ждут возвращения оборота ритейла РФ к допандемийному показателю по итогам года. Обзор

Аналитики ждут возвращения оборота ритейла РФ к допандемийному показателю по итогам года. Обзор
Итоги года: 2021

Рынок круп РФ насыщен и относительно спокоен

Рынок круп РФ насыщен и относительно спокоен

Brent подорожала до $79,21 за баррель

"Газпром" предложил Петербургу 555-метровый небоскреб в виде спирали

"Газпром" предложил Петербургу 555-метровый небоскреб в виде спирали

Самолет МС-21 получил базовый сертификат типа

Москвичи под Новый год закупаются компьютерами и телефонами

Москвичи под Новый год закупаются компьютерами и телефонами

Появление мишленовских ресторанов вызвало приток туристов в Москву

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });