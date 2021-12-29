Рынок акций РФ растерял весь рост предыдущего дня из-за забуксовавшей нефти

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в среду растерял весь рост предыдущего дня на фоне просевшей фондовой Азии и неспособности нефти продолжить рост (Brent забуксовала у $79 за баррель); индексы МосБиржи и РТС вернулись ниже уровней 3750 и 1600 пунктов, при этом лидерами отката с утра остаются акции "Магнита" после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 3741,48 пункта (-1%), индекс РТС - 1597,85 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,3%.

Доллар стоит 73,77 рубля (+0,05 рубля).

США очень ждут дискуссий с РФ на запланированных на 10 января переговорах по стратегической стабильности, однако Вашингтон не хотел бы вести обсуждение своих союзников без их ведома, заявил во вторник представитель Госдепа США Нед Прайс. Он выразил уверенность, что в ходе обсуждений у сторон будут как сферы, где они придут к соглашению, так и сферы, где будут разногласия.

Прайс также напомнил, что подход США в ситуации вокруг Украины остается последовательным - "сдерживание и дипломатия" в отношении РФ, которую ждут серьезные последствия в случае враждебных действий против Украины. Он добавил, что, по-видимому, Госдеп в ближайшие дни еще обнародует дополнительные детали готовящихся переговоров РФ и США.

Подешевели акции "Магнита" (-4,3%, до 5418 рублей; дивиденды за 9 месяцев - 294,37 рубля на бумагу), ПАО "Полюс" (-2,3%), "Северстали" (-2%), "Газпрома" (-1,9%), "Яндекса" (-1,8%), расписки OZON (-1,8%), бумаги "НЛМК" (-1,4%), Сбербанка (-1,3% и -1% "префы"), расписки TCS Group (-1,3%), акции АФК "Система" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,9%), UC Rusal (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), ВТБ (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), бумаги "НОВАТЭКа" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, рынок акций РФ в среду снижается, внешний фон поменялся с "абсолютно позитивного" на осторожный. Американский рынок акций закрыл предыдущий торговый день смешанно, Азия в "минусе", цены на нефть скорректировались с локальных пиков, поскольку риски коронавирусных осложнений вновь выходят на первый план. Кроме того, после двух дней ралли российские индексы поднялись довольно высоко, и игроки фиксируют прибыль.

По оценке аналитиков банка "Санкт-Петербург", нефть Brent накануне вплотную приближалась к $80 за баррель, но теперь просели ниже $79 за баррель. Опубликованные ночью данные по запасам в США от Американского института нефти (API) можно назвать лишь умеренно позитивными (за неделю запасы нефти снизились на 3,09 млн баррелей против ожидавшегося их снижения на 3,23 млн). В среду инвесторы ждут публикации официальных данных по запасам - более сильное снижение запасов "черного золота" и нефтепродуктов может подогреть возврат фьючерсов Brent в сторону $80 за баррель. Тем не менее, до раскрытия интриги встречи ОПЕК+ более вероятным видится закрепление фьючерсов Brent на текущих уровнях.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, в среду настроения на мировых фондовых площадках выглядят менее оптимистично, чем накануне. Рынки могут взять передышку на пару дней, чтобы накопить силы для новогоднего ралли.

Инвесторы надеются, что штамм "омикрон" менее опасен, чем "дельта", и не окажет заметного негативного влияния на экономику, но возможные карантинные ограничения сдерживают покупателей.

В Европе индексы движутся разнонаправленно, растет британский FTSE 100, который наверстывает отставание после рождественских каникул.

Опубликованный утром индекс производственной активности (PMI) России от IHS Markit в декабре показал незначительное снижение по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, он остается на достаточно высоком уровне 51,6 пункта и говорит о позитивных настроениях в деловой сфере. Вечером Росстат раскроет последние данные по динамике потребительских цена в конце года.

С технической точки зрения положение индекса МосБиржи пока не выглядит разворотом вверх. Из текущего положения с таким же успехом можно и свалиться ниже. Для большей уверенности хотелось бы увидеть индекс на рубеже 4000 пунктов. Между тем, ближайшая поддержка сформирована в районе 3540 пунктов, отмечает Калачев.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, внешний фон располагает к умеренной коррекции индекса МосБиржи, поводов для дальнейшего роста пока не видно. Америка хоть и обновила в очередной раз исторический максимум, но торги завершила в районе предыдущего закрытия. Краткосрочный тренд по индексам США остается восходящим, но нужна небольшая пауза.

Отыграна также новость о том, что переговоры между США и Россией намечены на 10 января. Сейчас любые новости относительно увеличения контактов между двумя странами положительно оцениваются рынком, но делать ставку на то, что на встрече удастся достигнуть значительного прогресса, вряд ли стоит.

Похоже, что в текущей ситуации Штаты в отношении России выбрали ту же тактику, что и предыдущий президент Дональд Трамп в противоборстве с Китаем: максимально "закошмарить" оппонента, чтобы в ходе дальнейших переговоров пойти на минимальные уступки. Но в отличие от Китая, для которого очень важен американский рынок сбыта, Россию "пугать" особо нечем.

Нефть слабо подрастает, но вряд ли до конца года котировки Brent смогут закрепиться выше $80 за баррель. Против дальнейшего роста рынка акций играет и близость технического сопротивления по индексу МосБиржи - отметка 3800 пунктов.

Особую озабоченность внушает Сбербанк, который вновь стал "хуже рынка", несмотря на то, что бумага одна из самых фундаментально сильных. Это говорит о том, что иностранные инвесторы по-прежнему не верят в потенциал роста российского рынка акций. Если внешний фон будет ухудшаться, то Сбербанк станет первым кандидатом на операцию "шорт", считает Антонов.

Индексы акций в США во вторник завершили торги без единой динамики, изменившись на 0,1-0,6%. Dow Jones (+0,3%) вырос пятую сессию подряд, что стало самым длительным периодом беспрерывного роста с начала ноября, в то же время снизились S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,6%).

Хотя COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, нанося особенно сильный ущерб авиа- и туристическим компаниям из-за роста числа случаев заболевания среди сотрудников, инвесторы по-прежнему считают, что мировая экономика сможет с этим справиться.

Тем не менее, маловероятно, что в следующем году на рынке будет наблюдаться такое же сильное ралли, как в 2021 году, отмечает MarketWatch. С начала текущего года Dow Jones прибавил почти 19%, S&P 500 - свыше 27% и Nasdaq - 22,5%.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), в Европе динамика смешанная (британский индекс FTSE после каникул растет на 1%, DAX просел на 0,3%, CAC 40 подрос на 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Несмотря на то, что в Азии зарегистрировано относительно мало случаев заражения штаммом "омикрон" по сравнению с европейскими странами и США, растет страх, что штамм может начать распространяться быстрее. Уровни вакцинации в ведущих азиатских странах достигают почти 80%, но они пока проводились без применения бустерных доз, эффективных против "омикрона", пишет MarketWatch.

Во вторник в КНР было зарегистрировано 209 случаев заражения COVID-19, что стало максимальным суточным уровнем с марта прошлого года. И, несмотря на то, что этот показатель очень мал по сравнению с уровнем заболеваемости в Европе и США, проводящие политику нулевой терпимости к COVID-19 власти Китая приняли решение ввести локдаун в северных провинциях страны.

Нефть в среду днем консолидируется, трейдеры ждут официальных данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране (выйдут в 18:30 по московскому времени).

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени в среду составила $79,01 за баррель (+0,1% и +0,4% во вторник), февральская цена WTI - $75,91 за баррель (-0,1% и +0,5% накануне).

Цены на нефть удерживаются вблизи максимумов за месяц на фоне устойчивого аппетита к риску. При этом трейдеры продолжают оценивать новости, касающиеся распространения нового штамма коронавируса и его последствий для экономики, пишет Trading Economics.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,09 млн баррелей. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились на 1,594 млн баррелей.

Участники рынка также продолжают следить за новостями об "омикроне" и реакцией государств на распространение штамма. Власти Великобритании приняли решение не вводить новые ограничения до конца этого года и посмотреть, сможет ли медицинская система страны справиться с высоким уровнем заболеваемости. Это решение воспринято рынком как положительный фактор.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги ПАО "GTL" (-6,2%), расписки EMC (-4,2%), акции "Ютэйр" (-4%), ПАО "Завод им. Лихачева" (-3,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-3,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-2,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-2,6%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Центральный телеграф" (+15,9% и +27,8% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+13,9%), "ВСМПО-Ависма" (+4,4%), расписки Fix Price (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 составил 32,19 млрд рублей (из них 7,39 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,47 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,14 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").