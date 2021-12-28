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Нефть Brent подорожала до $78,65 за баррель

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо растут в ходе азиатских торгов во вторник после резкого подъема накануне, случившегося несмотря на опасения, связанные с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени составляет $78,65 за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подскочили в цене на $2,46 (3,2%) - до $78,6 за баррель.

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Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,75 за баррель, поднявшись на $0,17 (0,22%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии. К закрытию торгов накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,78 (2,4%) и составила $75,57 за баррель.

Как стало известно накануне, в США ежедневное число заражений коронавирусной инфекцией превысило показатель, отмечавшийся во время волны "дельты". Между тем в Китае количество новых случаев достигло максимума с января.

Несмотря на такие тревожные цифры и отмены тысяч авиарейсов в США, американцы активно путешествовали в рождественские выходные, отметил партнер Again Capital LLC Джон Килдафф, что является позитивным сигналом для спроса на топливо.

Тем временем на рынке контрактов на Brent вновь установилась ситуация, именуемая бэквордацией - февральский фьючерс в понедельник стоил дороже мартовского примерно на 38 центов. На прошлой неделе фронт-фьючерс торговался с 10-центовым дисконтом к контракту с поставкой в следующем месяце.

нефть

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