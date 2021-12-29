Экспорт мяса из России в 2021 году превзойдет объем импорта

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В 2021 году Россия экспортирует до 650 тысяч тонн мяса, импорт мяса составит 570 тысяч тонн, сообщил телеканалу "Россия 24" глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, ссылаясь на таможенные данные.

"Так что мы экспортируем больше, чем импортируем, - отметил он. - Наша зависимость от импорта сократилась и находится в пределах, характерных для цивилизованных стран, которые одновременно являются и экспортерами, и импортерами продовольствия".

Он добавил, что экспорт молочной продукции в 2021 году составит 250 тысяч тонн против 950 тысяч тонн импорта. По его словам, основная часть импорта приходится на Белоруссию.

В уходящем году основные усилия Россельхознадзора были направлены на обеспечение безопасности и качества как ввозимой, так и отправляемой на экспорт продукции, сказал руководитель ведомства.