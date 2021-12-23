Бизнес раскритиковал предложение ввести налог на мясо в России

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Предложение Центра защиты прав животных "Вита" о введении в России налога на мясо абсолютно оторвано от реальности и играет на руку конкурентам РФ на мировом рынке мяса, заявил "Интерфаксу" глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Он прокомментировал сообщение российского издания "Секрет фирмы" о том, что Центр направил в Минэкономразвития письмо с предложением ввести особые правила для производителей мяса, в том числе дополнительные налоги.

При этом со ссылкой на исполнительного директора Союза производителей продукции на растительной основе Валерию Родину издание пишет, что мясная промышленность создает дополнительный углеводородный след, а животноводческие предприятия загрязняют атмосферу больше, чем транспорт.

"Предложение ввести налог на мясо в тот период, когда российское правительство и десятки миллионов наших сограждан озабочены ростом цен на продукты питания, абсолютно оторвано от реальности, - подчеркнул Юшин. - Ссылка на другие страны не подтверждается их реальными действиями - в Европе, США, Южной Америке производство мяса постоянно растет, а поголовье скота в разы и даже десятки раз больше, чем в России, и сокращать его пока не собираются. Но наши конкуренты на мировом рынке мяса будут рады призывам российских производителей растительных имитаций мяса по сути остановить развитие животноводства в России, ведь в ряде стран-импортеров мы серьезно потеснили иностранных гигантов, отказались от масштабного импорта, и им это вряд ли нравится".

По словам Юшина, "производители мяса и фермеры во всем мире уже привыкли к регулярным и нередко агрессивным нападкам на отрасль со стороны крайне малочисленных, но все равно уважаемых нами представителей человечества, по тем или иным причинам отказавшихся от потребления мяса". При этом он напомнил, что вегетарианцами себя считают в разных странах в среднем всего от 2% до 10% населения и их доля практически не растет.

"Однако они уверены, что могут с упорством, достойным иного применения, навязывать свои взгляды более чем 7 млрд остальных жителей планеты. При этом они не брезгуют вводить в заблуждение потребителей, предоставляя порой недостоверную, однобокую или непроверенную информацию, в том числе противоречащую научным взглядам и всему цивилизационному опыту", - сказал он, не исключив, что за этими заявлениями могут стоять бизнес-интересы конкретных компаний, занимающихся производством альтернативной продукции.

"Союз производителей продукции на растительной основе, похоже, действует по принципу "чтобы выплыть - надо утопить другого", - считает Юшин. - Первая нестыковка в их заявлении - это доля животноводства в выбросах парниковых газов. Согласно данным Climate Watch, на животноводство в 2016 году приходилось всего 5,8% выбросов парниковых газов, включая выбросы от образования навоза и помета. Но не учитывается, что пастбища и пашни имеют поглощающий эффект. При этом на транспорт приходится 16,2% выбросов".

"Противники животноводства говорят о правах животных, но неясно, о каких правах конкретно идет речь: сегодняшние правила выращивания животных, а также современные технологии в животноводстве предоставляют комфортные условия содержания, - заявил Юшин. - Это не значит, что в нашей отрасли уже решены все проблемы, но в целом в интересах фермеров - максимально заботиться о животных на протяжении всей их жизни. Это выгодно, прежде всего, с экономической точки зрения. Конечно, мы можем разместить скот в пятизвездочных гостиницах и предоставить им горничных и консьержей - но платить за это придется потребителям".

Заявление о том, что животных "накачивают" антибиотиками, Юшин назвал "набившей оскомину мантрой". "Применение ветеринарных препаратов строго регламентировано их производителями и находится под самым пристальным контролем государственных органов, в том числе зарубежных стран, импортирующих животноводческую продукцию, - заявил глава НМА. - В России одни из самых жестких в мире требований по максимально допустимым уровням вредных и опасных веществ в сырье и конечной продукции. Тот факт, что РФ поставляет мясо в 65 стран мира на более чем $1 млрд в год - лучшее свидетельство безопасности и востребованности российского мяса и очередной неуклюжей попытки очернения всей отрасли", - подчеркнул он.

При этом Юшин отметил, что при выращивании растениеводческой продукции применяются пестициды и агрохимикаты - и жертвами этих необходимых агротехнологий при определенных условиях неоднократно становились представители животного мира, например, пчелы.

Юшин напомнил, что при рекомендуемой норме потребления мяса и мясопродуктов примерно на уровне 75 кг на человека в год среднее потребление этого важного животного белка в мире - всего 43 кг на человека в год, а в бедных странах - менее 25 кг. Поэтому любые попытки "обложить животноводство данью" приведут не только к самым негативным социально-экономическим последствиям в десятках стран, к социальной напряженности и росту бедности, но и ко все большей сегрегации людей - когда только богатые будут обеспечены всем необходимым набором полезных веществ, содержащихся в животноводческой продукции.

"Чтобы заменить все мясо растениеводческой продукцией, ее сначала нужно произвести в колоссальном объеме - гораздо большем, чем те 330 млн тонн, которые ежегодно выдает мировое животноводство. А в ближайшие 10 лет на планете нужно еще увеличить производство мяса на 37-43 млн тонн, чтобы обеспечить растущий спрос. Отказ от производства мяса - это самое непродуманное и вредное предложение", - заключил он.

Национальная мясная ассоциация объединяет поставщиков и производителей мяса из разных регионов РФ.