ВТБ вложит 2 млрд руб. в проект "Мегафона" по спутниковой передаче данных

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон", группа ВТБ и "Мегафон 1440" подписали соглашение о вхождении банка в состав участников проекта создания низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных, говорится в сообщении сторон.

В результате сделки группе ВТБ будет принадлежать 15%, "Мегафон" сохранит крупнейшую долю в проекте в размере 75%, 10% сохранит команда "Мегафон 1440" - Алексей Шелобков, Артем Икоев и Сергей Столяров. Представитель ВТБ войдет в состав совета директоров "Мегафон 1440". Инвестиции банка составят 2 млрд рублей.

ООО "Мегафон 1440" было зарегистрировано в декабре 2020 года. Основной задачей проекта является создание коммерчески успешного сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками на базе низкоорбитальной спутниковой группировки. Создаваемая система позволит обеспечить глобальное покрытие всей территории России и мира с фокусом на массовых потребителях из всех реальных секторов экономики.

Как говорится в сообщении, с декабря 2021 года "Мегафон 1440" начинает трансформацию модели исследовательской лаборатории в вертикально интегрированную компанию полного цикла разработки и серийного производства, необходимую для создания низкоорбитальной спутниковой системы.

"Привлечение ВТБ в качестве инвестора - важный этап дальнейшего развития проекта. В ближайший год проект ожидает как кратный рост существующих команд разработки, так и создание новых технологических и производственных подразделений", - говорится в сообщении.

"Стратегия ВТБ направлена, в том числе, на поддержку и развитие проектов цифровой экономики, новых высокотехнологичных индустрий. Создание современной системы спутниковой передачи данных - амбициозный, технологически сложный проект, который откроет широкие возможности для развития целых секторов экономики", - приводятся в сообщении слова первого заместителя президента - председателя правления ВТБ Юрия Соловьева.

"За год работы был сформирован костяк исследовательской команды и получены первые существенные результаты. Сейчас, параллельно с продолжающимся моделированием целевой космической системы, мы запускаем разработку всех ее ключевых элементов - космических аппаратов, абонентских терминалов, наземной инфраструктуры и т.д. Также в ноябре 2021 года решением ГКРЧ (Госкомиссия по радиочастотам - ИФ) нашему проекту были выделены необходимые полосы радиочастот в Ka и Ku диапазонах в России. Теперь мы переходим к важнейшему этапу подачи международных заявок для получения разрешений в других странах", - рассказал генеральный директор компании "МегаФон 1440" Алексей Шелобков.