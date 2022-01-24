ВТБ получил 15% в проекте "Мегафона" по спутниковой передаче данных

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ВТБ стал владельцем 15% в ООО "Мегафон 1440" ("дочка" "Мегафона" по реализации проекта спутниковой передачи данных), свидетельствуют данные информационной системы "СПАРК-Интерфакс".

Одновременно "Мегафон" сократил свою долю в ООО до 75% с 90%. Оставшиеся 10% по-прежнему распределены между гендиректором "Мегафон 1440" Алексеем Шеблоковым (он также владеет миноритарной долей и является гендиректором компании Yadro), Артемом Икоевым и Сергеем Столяровым (у обоих есть также доли в Yadro).

В декабре сообщалось, что ВТБ за 15%-ную долю в ООО "Мегафон 1440" заплатит 2 млрд рублей.

ООО "Мегафон 1440" было зарегистрировано в декабре 2020 года. Основной задачей проекта является создание коммерчески успешного сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками на базе низкоорбитальной спутниковой группировки. Предполагается, что создаваемая система позволит обеспечить глобальное покрытие всей территории России и мира с фокусом на массовых потребителях из всех реальных секторов экономики.

В ноябре Госкомиссия по радиочастотам ГКРЧ выделила для проекта необходимые полосы радиочастот в Ka и Ku диапазонах в России, компания также готовит международные заявки для получения разрешений в других странах.