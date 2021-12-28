Госдеп заявил, что США с нетерпением ожидают переговоров с РФ по стратстабильности

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - США с нетерпением ждут дискуссий с РФ на запланированных на 10 января переговоров по стратегической стабильности, однако Вашингтон не хотел бы вести обсуждение своих союзников без их ведома, заявил во вторник представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Мы, конечно, представим наши поводы для беспокойства. Я думаю, россияне сделают то же самое, но мы придерживаемся принципа (не говорить - ИФ) ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров", - подчеркнул он.

Он выразил уверенность, что в ходе обсуждений у сторон будут как сферы, где они придут к соглашению, так и сферы, где будут разногласия.

"Но мы верим, что непредубежденный диалог, дипломатия имеют конструктивный потенциал, в то время как мы пытаемся добиться деэскалации конфликта на Украине и вокруг нее", - также сказал он.

Прайс напомнил, что подход США в ситуации вокруг Украины остается последовательным - "сдерживание и дипломатия" в отношении РФ, которую ждут серьезные последствия в случае враждебных действий против Украины.

Он добавил, что по-видимому, Госдеп в ближайшие дни еще обнародует дополнительные детали готовящихся переговоров РФ и США.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул.

В свою очередь представитель Совета национальной безопасности США рассказал журналистам на условиях анонимности, что как ожидается, 10 января состоятся переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме.