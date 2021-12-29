Инфляция в РФ в 2021 году разогналась до 8,4% - максимума с 2015 г.

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в декабре 2021 года, по предварительным данным, замедлилась до 0,82% с 0,96% в ноябре и 1,11% в октябре, в целом за год инфляция разогналась до максимума за шесть лет и составила 8,39%, сообщил в среду Росстат.

Инфляция в декабре 2021 года превысила ожидания аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, равнялся 0,7%.

В целом за 2021 год инфляция, по предварительным данным Росстата, составила 8,39% после 4,9% в 2020 году и 3,0% в 2019 году. Инфляция в 2021 году стала максимальной с 2015 года (когда она равнялась 12,9%), в 2016 году рост цен равнялся 5,4%, в 2017 году рост цен составил минимальные за всю историю 2,5%, в 2018 году - 4,3%.

Рост цен по итогам 2021 года на 2,6 п.п. превысил официальный прогноз правительства РФ, который оно одобрило в сентябре и который равнялся 5,8%, и оказался выше интервального прогноза ЦБ (7,4-7,9%).

Росстат отмечает, что окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2021 года по полному перечню товаров и услуг будут предоставлены 12 января 2022 года.

Цены на продукты и непродовольственные товары

Согласно предварительным данным Росстата, продовольственные товары в декабре 2021 года подорожали на 1,36%, а в целом за 2021 год - на 10,62%, что в 1,6 раза больше показателя 2020 года (6,69%).

Рост цен на непродовольственные товары в декабре равнялся 0,64%, а за 2021 год - 8,58% (4,79% в 2020 году). Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,26%, а за 2021 год - на 4,98% (2,7% в 2020 году).

Росстат в среду одновременно опубликовал и очередные данные по недельной инфляции. Инфляция в РФ с 21 по 27 декабря составила 0,26% после 0,32% с 14 по 20 декабря, 0,06% с 7 по 13 декабря и 0,07% с 30 ноября по 6 декабря.

Декабрьское решение ЦБ РФ по ставке

Банк России 17 декабря ожидаемо принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - с 7,5% до 8,5%. Таким образом, ставка за год удвоилась: на последнем прошлогоднем заседании в декабре 2020 года ЦБ оставил ее без изменений на уровне 4,25%.

При этом ЦБ, с одной стороны, в сигнале о будущей направленности ДКП сохранил ярко выраженную ястребиную окраску: регулятор по-прежнему "допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". С другой стороны, впервые с июля возможное повышение ставки упоминается в единственном числе - в сентябре и октябре регулятор использовал множественное.

Впрочем, действительно ли это значимое смягчение тональности - утверждать сложно, так как на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что единственное число в новом заявлении вовсе не исключает множественного числа в повышении ставки в 2022 году.

ЦБ при этом сохранил свой прогноз по инфляции на 2022 год в интервале 4-4,5%.

Прогноз правительства РФ по инфляции в 2022 году равен 4,0%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции на 2022 год равняется 5,1%.