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Пенсии в РФ в реальном выражении снижаются десятый месяц подряд

Пенсии в РФ в реальном выражении снижаются десятый месяц подряд
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Высокая инфляция в РФ в 2021 году привела к снижению пенсий в реальном выражении (с поправкой на инфляцию): в феврале 2021 года - на 0,1% в годовом сравнении, в марте - на 0,2%, в апреле - на 0,1%, в мае - на 0,5%, в июне - на 1,0%, в июле - на 0,9%, в августе - на 1,0%, в сентябре - на 1,8%, в октябре - на 2,4%, в ноябре - на 2,8%, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

В Росстате при этом отмечают, что данные приведены без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей, которая проводилась в сентябре (и которая формально пенсией не является).

В январе 2021 года реальный размер средней пенсии еще демонстрировал рост - на 0,4% к январю 2020 года. Во все месяцы 2020 года пенсии также росли в реальном выражении, но наблюдалась ярко выраженная динамика снижения темпов роста - с 3,2% в январе 2020 года (по сравнению с январем 2019 года) до 0,8% в декабре 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года). В целом за 2020 год реальный размер средней пенсии в РФ повысился на 2,3% по сравнению с 2019 годом.

В номинальном выражении средний размер пенсии в РФ в ноябре 2021 года составил 15 847 рублей и вырос на 5,3% по сравнению с ноябрем 2020 года. Как сообщалось, годовая инфляция в РФ в ноябре 2021 года составила 8,4%.

Средний размер назначенных пенсий в октябре 2021 года (за ноябрь еще нет данных по динамике зарплаты) составил, по оценке, 29,0% от средней начисленной зарплаты по стране против 30,3% в октябре 2020 года.

Росстат

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