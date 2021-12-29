Рынок акций РФ в среду скорректировался после ралли

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз после предновогоднего ралли на фоне просевших фондовых площадок Азии и Европы, поддержку под занавес торгов оказала выросшая нефть (Brent протестировала $80 за баррель) на статистике Минэнерго США о сокращении запасов; просели акции "Магнита" после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев, также подешевел ряд металлургов на новостях от Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился до 3741,07 пункта (-1%), индекс РТС - до 1589,74 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,7%.

Доллар вырос до 74,12 рубля (+0,41 рубля).

В ожидании переговоров РФ-США по стратегической стабильности

США очень ждут дискуссий с РФ на запланированных на 10 января переговорах по стратегической стабильности, однако Вашингтон не хотел бы вести обсуждение своих союзников без их ведома, заявил во вторник представитель Госдепа США Нед Прайс. Он выразил уверенность, что в ходе обсуждений у сторон будут как сферы, где они придут к соглашению, так и сферы, где будут разногласия.

Прайс также напомнил, что подход США в ситуации вокруг Украины остается последовательным - "сдерживание и дипломатия" в отношении РФ, которую ждут серьезные последствия в случае враждебных действий против Украины. Он добавил, что, по-видимому, Госдеп в ближайшие дни еще обнародует дополнительные детали готовящихся переговоров РФ и США.

Вечером в среду стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ установила в действиях ММК, "Новолипецкого металлургического комбината" и "Северстали" нарушение антимонопольного законодательства.

"После всестороннего изучения обстоятельств дела, доказательств и доводов, представленных всеми участниками дела, комиссия пришла к выводу, что с января 2021 года производители проката установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на территории страны", - говорится в сообщении службы.

Следующее заседание по делу в отношении компаний ММК и "Северсталь" назначено на 20 января 2022 года, в отношении НМЛК - на 21 января.

Подешевели расписки Ozon (-4,7%), акции "Магнита" (-4,1%, до 5431 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 294,37 рубля на бумагу), "Яндекса" (-3,1%), ПАО "Полюс" (-2,7%), расписки TCS Group (-2,5%), бумаги "Северстали" (-2%), "Газпрома" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,2%), Сбербанка (-1,1% и -1,2% "префы"), АФК "Система" (-1,1%), "НЛМК" (-0,9%), ВТБ (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), Московской биржи (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+1,2%), "РусГидро" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,5% "префы"), "АЛРОСА" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, рынок акций РФ в среду снизился, поскольку внешний фон поменялся с "абсолютно позитивного" на осторожный. С одной стороны, в среду к торгам вернулся основной объем нерезидентов, включая трейдеров из Лондона, что повысило рыночную ликвидность. С другой, за последние два дня рынок пережил настоящее новогоднее ралли, и в предпоследний торговый день года инвесторы скорректировали позиции, отложив все решительные шаги на новый год. На валютном рынке с приходом нерезидентов ближе к вечеру баланс сил сработал против рубля.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ просел под воздействием внешнего негативного фона - подешевели металлы, европейские индексы проявляли неуверенность и наметилась стагнация в Штатах. Значимых корпоративных новостей почти не было, и текущее состояние рынка можно назвать дальнейшей фиксацией прибыли.

Рубль ослаб против доллара США, попав под давление на фоне завершившегося налогового периода и валютных покупок в рамках бюджетного правила. В то же время вечером вернулась к росту нефть, что выступило позитивным фактором.

В Европе вырос британский FTSE 100, но это следствие попыток догнать европейский рост в предыдущие дни, когда в Великобритании были рождественские праздники. Ралли нефти буксует в конце торгового года - нельзя сказать, что рынок полностью успокоился по поводу штамма COVID-19 "омикрон", но все же бурный рост заболеваемости в различных странах может существенно отразиться на экономике, даже без высокого уровня госпитализации. Кроме того, китайская политика "нулевой терпимости" к возникновению случаев заболеваемости способна сыграть злую шутку с хозяйством КНР, если "омикрон" сможет преодолеть карантинные заслоны.

В остальном, на рынках ожидается низкая волатильность, хотя концовка года, как правило, связана с ребалансировкой портфелей, что может стать поводом для скачков цен в отдельных бумагах, считает аналитик.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, коррекция рынка акций РФ носила скорее технический характер после импульса роста последних дней. Суточные темпы распространения коронавируса в мире остаются высокими (1,3 млн за сутки 28 декабря). При этом поступает все больше подтверждений, что носители "омикрон"-штамма намного реже госпитализируются и в целом легче переносят заболевание, чем в случае с другими вариантами COVID-19. Завершающий торговый день года может пройти на рынке в нейтральном ключе, индекс МосБиржи 30 декабря будет формироваться в пределах 3725-3775 пунктов.

Аналитик "Сбер Управление Активами" Александра Овчинникова также отмечает снижение внешних фондовых площадок на фоне роста заболеваемости штаммом "омикрон" в ряде регионов, включая ведущие экономики. Штамм "омикрон" распространяется в 70 раз быстрее, чем предыдущие штаммы, и ежедневное количество новых случаев COVID-19 ставит рекорды.

Нефтяной рынок ожидает заседания ОПЕК+ 4 января, до этого времени цены, вероятно, останутся вблизи текущих уровней при сохранении текущей рыночной конъюнктуры. Рубль ослаб после завершения налогового периода и потери поддержки от экспортеров. Стоит также отметить, что перед новогодними праздниками может проявиться спекулятивный спрос на иностранную валюту, что негативно для рубля. На среду ориентиром по индексу МосБиржи выступит коридор 3700-3800 пунктов, по индексу РТС - 1550-1650 пунктов, считает аналитик.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), снижается Европа за исключением вернувшейся с каникул Великобритании (британский индекс FTSE вырос на 0,7%, CAC 40 и DAX просели на 0,4-0,8%), нет единого вектора в Штатах (индексы изменились на 0,1-0,3%).

Цены на нефть

Нефть вечером получила поддержку покупателей после выхода статистики Минэнерго США о сокращении сырья в стране на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в среду составила $79,95 за баррель (+1,3% и +0,4% во вторник), февральская цена WTI - $77,12 за баррель (+1,5% и +0,5% накануне).

По данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,58 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,7 млн), запасы бензина - на 1,46 млн баррелей (ожидался рост на 0,9 млн), резервы дистиллятов сократились на 1,73 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,35 млн).

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели бумаги "Ютэйр" (-6,8%), расписки EMC (-4,7%), акции ПАО "Завод им. Лихачева" (-4,2%), ПАО "GTL" (-3,9%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (-3,3%).

Лидерами роста выступили акции Росдорбанка (+22,5%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+6,4%), ПАО "Центральный телеграф" (+5,9% и +15,3% "префы"), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+4,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,7%), расписки Globaltrans (+2,7%), "Эталона" (+2,6%), Fix Price (+2,2%), "Ленты" (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,45 млрд рублей (из них 13,13 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10,16 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,05 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").