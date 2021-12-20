Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ОПЕК+ обсудит возможное изменение условий сделки по добыче 4 января

ОПЕК+ обсудит возможное изменение условий сделки по добыче 4 января
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак пока не может оценить, нужно ли корректировать сделку ОПЕК+ или продолжать наращивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.

"Мы будем 4-го числа обсуждать это, 4 января. Сейчас еще две недели до этого", - сказал он журналистам.

Между тем, на встрече 2 декабря министры ОПЕК+ подтвердили план по наращиванию добычи в январе на 400 тыс. б/с, но фактически не закрыли заседание, решив собраться для возможного принятия решения в любой момент, если того потребует рынок.

ОПЕК+ нефть Александр Новак

Новости по теме

Новости

"Роснано" погасило купон по облигациям без госгарантии на 110,6 млн рублей

Экономический форум в Давосе перенесли на лето из-за "омикрона"

Экономический форум в Давосе перенесли на лето из-за "омикрона"

"Человек-паук" по сборам за уикенд в Северной Америке показал третий результат в истории

"Человек-паук" по сборам за уикенд в Северной Америке показал третий результат в истории

"Газпром" не стал бронировать допмощность для транзита через Украину на январь

Энергетический кризис в Европе усиливается из-за надвигающихся холодов

Энергетический кризис в Европе усиливается из-за надвигающихся холодов

Минэкономразвития предложило три этапа расчета экспортной пошлины на зерно

Электронная площадка "Газпрома" на этой неделе по-прежнему не возобновляет продажи

Электронная площадка "Газпрома" на этой неделе по-прежнему не возобновляет продажи

В Москве свободна четверть площадей стрит-ритейла

В Москве свободна четверть площадей стрит-ритейла

Цена газа в Европе снова превысила $1700/тыс. кубометров в ожидании первых морозов

ФАС по просьбе "Роснефти" проверит рост цен на энергорынке

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });