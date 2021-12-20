ОПЕК+ обсудит возможное изменение условий сделки по добыче 4 января

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак пока не может оценить, нужно ли корректировать сделку ОПЕК+ или продолжать наращивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.

"Мы будем 4-го числа обсуждать это, 4 января. Сейчас еще две недели до этого", - сказал он журналистам.

Между тем, на встрече 2 декабря министры ОПЕК+ подтвердили план по наращиванию добычи в январе на 400 тыс. б/с, но фактически не закрыли заседание, решив собраться для возможного принятия решения в любой момент, если того потребует рынок.