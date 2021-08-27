В российских аэропортах топливо подорожало на 18% с начала года

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В российских аэропортах в августе топливозаправка подорожала относительно июля в среднем на 4%, до 55 240 рублей за тонну, а к началу года - в среднем на 18%, свидетельствует статистика Росавиации.

В августе повысили расценки в том числе и топливозаправочные комплексы аэропортов московского авиаузла. Работающее в "Шереметьево" ООО "РН-Аэро" (структура "Роснефти") увеличило ценник на 4,4% к июлю, до 51 327 рублей за тонну топлива, АО "АЭРО-Шереметьево" (СП "ЛУКОЙЛа" и структуры частных владельцев аэропорта) подняло его на 3,3%, до 52 400 рублей. ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" сохранило цену на уровне 48 600 рублей за тонну.

Во "Внуково" ЗАО "Авиационно-заправочный комплекс" и ЗАО "Топливо-заправочный сервис" повысили стоимость тонны топлива на 5,8%, до 51 000 рублей и 49 950 рублей, соответственно.

Топливозаправка у ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" подорожала на 4,2%, до 49 900 рублей за тонну.

Цены на авиатопливо продолжают расти и представляют собой главную проблему для отрасли наряду с COVID-ограничениями, говорил в июне замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

На проблему обращала внимание и Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, которая просила вице-премьера Александра Новака снизить уровень демпфера на керосин для 2021 года с текущих 53 250 до 39 305 рублей с последующей индексацией в 2018-2024 годах на уровень инфляции.