Акционеры Segezha одобрили выплату дивидендов за 9 мес. в сумме 6,6 млрд руб.

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры подконтрольной АФК "Система" Segezha Group на внеочередном собрании приняли решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года в размере 6 млрд 589,8 млн рублей, или 0,42 рубля на акцию, говорится в пресс-релизе компании.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение этих дивидендов, - 8 января 2022 г.

Выплаты в объеме 6,6 млрд руб. по итогам января-сентября 2021 года были рекомендованы советом директоров Segezha на заседании в ноябре.

Одобренная сумма выплат выше объема, предусмотренного дивидендной политикой компании, которая предполагает ежегодные выплаты в размере от 3 млрд до 5,5 млрд руб. до 2023 года включительно (с 2024 по 2026 гг. компания планирует направлять на дивиденды 75-100% скорректированного FCF).

При этом менеджмент Segezha не исключал, что будут произведены дополнительные выплаты по итогам полного 2021 года.

За девять месяцев 2021 года выручка компании выросла на 36%, до 68,3 млрд руб., скорректированная OIBDA группы - в 2,1 раза, до 23,7 млрд руб., маржа OIBDA поднялась на 13 процентных пункта, составив 35%. Чистая прибыль Segezha за январь-сентябрь 2021 г. выросла до 11,1 млрд руб. против 5,5 млрд руб. убытка годом ранее.

Segezha закончила 2020 год с выручкой по МСФО в размере 69 млрд руб. (рост к 2019 году на 17,9%), OIBDA - 17,5 млрд руб. (рост на 24,5%), рентабельностью по OIBDA - 25,3% (рост на 1,3 п.п.). На собрании в конце июня акционеры ПАО "Сегежа Групп" решили не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании. АФК "Система" принадлежит 62,2% уставного капитала компании. Инвесткомпания Bonum накануне стала владельцем 8,7% акций Segezha, ранее принадлежавших АФК, с учетом того пакета в Segezha, о котором заявлялось ранее (4,6%), доля Bonum в лесопромышленной компании составляет 13,3%. Суммарная доля членов совета директоров и правления в компании - 3,73%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.