Segezha может выплатить дивиденды за год дополнительно к выплатам за 9 месяцев

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Segezha Group, подконтрольная АФК "Система", может выплатить дивиденды по итогам всего 2021 года дополнительно к уже объявленным 6,6 млрд рублей дивидендов за девять месяцев 2021 года, сообщила директор по работе с инвесторами Segezha Елена Романова.

Она напомнила, что дивидендная политика компании предполагает выплаты в 2021-2023 гг. на уровне 3-5,5 млрд руб.

"Надо сказать, что за 2021 год мы уже, так сказать, переплюнули этот показатель и были объявлены промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2021 года, и они уже составили 6,6 млрд рублей. Наверное, стоит еще ожидать финальные дивиденды по итогам года", - сказала она в ходе общения с инвесторами.

В ноябре совет директоров Segezha рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды за январь-сентябрь 2021 года в размере 6,6 млрд руб., или 0,42 руб. на акцию. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу назначено на 29 декабря, реестр для получения выплат закроется 8 января 2022 года.

Ожидаемые выплаты выше объема, предусмотренного дивидендной политикой компании, которая предполагает до 2023 года включительно ежегодные выплаты в размере от 3 млрд до 5,5 млрд руб., а с 2024 по 2026 гг., после завершения основных инвестпроектов, переход на выплаты с привязкой к свободному денежному потоку (75-100% скорректированного FCF).

С 2022 года компания рассчитывает делиться с акционерами прибылью раз в полугодие, заявлял ранее в интервью "Интерфаксу" президент Segezha Михаил Шамолин. Он также обещал, что выплаты за этот год будут осуществлены в январе следующего года.

Прошлый год Segezha закончила с выручкой по МСФО в размере 69 млрд руб. (рост к 2019 году на 17,9%), OIBDA - 17,5 млрд руб. (рост на 24,5%), рентабельностью по OIBDA - 25,3% (рост на 1,3 п.п.). На собрании в конце июня акционеры ПАО "Сегежа Групп" решили не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года.

За девять месяцев текущего года выручка компании выросла на 36%, до 68,3 млрд рублей, скорректированная OIBDA группы - в 2,1 раза, до 23,7 млрд руб., маржа OIBDA поднялась на 13 процентных пункта, составив 35%. Чистая прибыль Segezha за январь-сентябрь 2021 г. выросла до 11,1 млрд руб. против 5,5 млрд рублей убытка годом ранее.

Менеджмент заявлял ранее, что оптимистично смотрит на динамику финпоказателей в целом по 2021 году.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. Сейчас АФК "Система" принадлежит 72,02% уставного капитала компании, суммарная доля членов совета директоров и правления составляет 3,73%, в свободном обращении находится 24,25% акций компании. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.