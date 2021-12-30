Криптовалюта эфир показала лучшую динамику по сравнению с биткойном в 2021 году

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Несмотря на то, что наиболее популярной криптовалютой является биткойн, эксперты рекомендуют инвесторам следить за курсом эфира (Ether), который в 2021 году показал динамику существенно лучше, чем более волатильный биткойн.

При этом подобная тенденция, по их мнению, может сохраниться и в 2022 году, сообщает агентство Bloomberg.

Биткойн получил преимущество на фоне волатильности, связанной с президентскими выборами в США, а затем на фоне роста аппетита инвесторов к риску с появлением первой вакцины от коронавируса в начале ноября 2020 года. На протяжении некоторого времени он демонстрировал положительную корреляцию с индексом S&P 500, акциями развивающихся рынков и даже рядом сырьевых товаров.

Между тем темпы роста биткойна начали замедляться. В последние месяцы криптовалюта демонстрирует намного менее выразительные колебания. Колебания биткойна на текущий момент, похоже, в большей степени обусловлены техническими факторами.

Эфир демонстрирует гораздо более активные колебания в уходящем году, в том числе на фоне внедрения финансово-технологическими компаниями технологии блокчейн, а также роста популярности невзаимозаменяемых токенов (NFT), представляющих собой уникальный цифровой предмет, в мире видеоигр.

Стоимость эфира с учетом волатильности выросла до уровней, в последний раз зафиксированных летом 2018 года.

"Миру в целом пока неясно, что действительно происходит с биткойном, с эфиром, с этим многообразием технологий, это действительно революция в развитии программного обеспечения", - сказал глава Coinlist Грэм Дженкин в интервью Bloomberg TV.

"Технология блокчейн представляет собой абсолютно новый способ создания и распространения программного обеспечения, а также управления им", - считает он.