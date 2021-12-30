NFT, Clubhouse и метавселенная: чем запомнился мир технологий в 2021 году

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Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - 2021 год стал богатым на события в индустрии технологий. Он подарил нам новые явления, такие как метавселенная и NFT, а также обозначил всю усиливающуюся роль государства в этой сфере. Главные тренды уходящего года - в обзоре "Интерфакса".

Метавселенная

Если выбирать слово года в сфере технологий, то самым громким окажется "метавселенная" (от английского metaverse). Сам термин не нов – его изобрел еще в 1992 году американский фантаст Нил Стивенсон в своем романе "Лавина". И хотя техноэнтузиасты говорят об этой концепции не первый год, массовое признание она получила в октябре уходящего года благодаря ребрендингу Facebook – глава соцсети Марк Цукерберг объявил, что компания теперь будет называться Meta, а ее фокус будет смещен на построение метавселенной.

Метавселенная — это мир, в котором виртуальные объекты могут взаимодействовать друг с другом, как настоящие: с помощью цифровых двойников (аватаров), например, можно проводить в виртуальных переговорных совещания, посещать концерты, обучаться, смотреть фильмы. Некоторые эксперты, включая Цукерберга, называют метавселенную следующим интернетом, или интернетом 3.0, с помощью которого можно получить новый опыт, недоступный сейчас в двухмерных веб-страницах и приложениях.

Но надо понимать, что метавселенная - пока что достаточно абстрактная концепция, для воплощения которой нужны не только инвестиции, но и соответствующий уровень развития технологий и оборудования (тех же шлемов виртуальной реальности, которые пока несовершенны и стоят недешево для рядового пользователя). Существуют и проблемы с совместимостью между разными платформами и контентом: в гонке будущих альтернативных метавселенных участвуют разные компании - Microsoft, Nvidia, Epic Games (разработчик Fortnite) и др., строящие свои экосистемы.

NFT

Второе место в трендах года по праву принадлежит NFT, или non-fungible tokens (не взаимозаменяемые токены). Это уникальный цифровой сертификат на некий объект (реальный или виртуальный), особую популярность получивший в арт-мире. Теперь коллекционеры цифровых произведений искусства могут "владеть" ими, несмотря на то что они не имеет физического статуса. Причем переводят в NFT и продают все, что угодно: от картин Бэнкси и карточек NBA Top Shots до твитов и gif.

В чем же успех? Дело в том, что NFT перевернул мир искусства, так как позволил цифровым художникам монетизировать свои работы. Когда происходит сделка с NFT, пользователь покупает только сертификат (строчки кода, записанные в блокчейне), подтверждающий, что именно он является обладателем этого объекта. Самая громкая сделка – работа "Каждый день: первые 5000 дней" американского художника под псевдонимом Beeple, которую он продал на аукционе Christie"s за рекордные $69 млн. Картина стала первой цифровой работой, выпущенной в виде NFT-токена и выставленной на крупном аукционном доме, а Beeple вошел в тройку самых дорогих художников мира из ныне живущих.

Другой крупный аукционный дом – Sotheby's – отчитался, что хайп на NFT позволил обеспечить рекордную прибыль для организации: объем продаж в 2021 году составил $7,3 млрд, что на 46% выше, чем в 2020 году. Причина – разбирающиеся в технологиях молодые коллекционеры, которых привлекла мода на цифровое искусство. Около 44% всех участников аукционов Sotheby's в этом году были новичками, и большинство (80%) проводили сделки именно с NFT.

Clubhouse и аудиосоцсети

Соцсеть года и провал года одновременно. Так же резко, как приложение взорвало все рейтинги и инфополе, оно и затухло в нем. Если в феврале соцсеть выросла в 26 раз всего за 10 дней, хотя доступ к ней можно было получить только по приглашениям, то уже сейчас мало кто даже вспоминает о ее существовании.

Clubhouse называет себя аудиосоцсетью, но больше всего она похожа на подкасты, которые можно слушать в режиме реального времени. Особенностью соцсети было то, что эфиры не записывались (потом эту функцию добавили), и разговор получался максимально живой. В ней также можно делать закрытые комнаты или публичные, приглашая к виртуальному микрофону желающих. Во многом приложение обязано успехом внезапному появлению там селебрити: например, в эфиры простых людей "заходили" Илон Маск и Билл Гейтс. Соцсеть стала отдушиной для соскучившихся по живому общению людей в эпоху пандемии, вторили эксперты.

Хотя сейчас приложение теряет пользователей, тренд подсмотрели другие крупные игроки. Telegram на волне хайпа запустил аудиочаты в каналах. Facebook выпустил (пока в США) Live Audio Rooms, аналог Clubhouse. У Twitter есть конкурент Spaces. Как отмечает The Verge, возможно, Clubhouse стал той самой гениальной идеей, которая теперь будет жить в каждом приложении во вред самому создателю формата.

Государства против IT-гигантов

Пока цифровые корпорации на фоне пандемии продолжали стремительно наращивать прибыли (по данным MarketWatch, совокупная рыночная стоимость Alphabet Inc., Meta, Apple, Amazon и Microsoft в конце 2021 года достигла почти $10 трлн, а их выручка за два года составила $2,4 трлн), регуляторы по всему миру начали все решительнее закручивать гайки. Согласно рейтингу значимых кейсов 2021 года в области цифрового права и государственного управления АНО "ИРИ" и РОЦИТ, штрафы, налагаемые на крупнейшие интернет-компании росли по всему миру. Например, в Китае Alibaba Group была оштрафована на $2,78 млрд за нарушение антимонопольного законодательства, а Amazon в ЕС - на 1,13 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке электронной коммерции.

И Россия тут не отстает. Так, в декабре мировой суд в Москве оштрафовал Google и Meta на 7,2 млрд руб. и 1,9 млрд руб. соответственно. Правда, если в ЕС, в основном, штрафуют по антимонопольному законодательству, то в России оборотные штрафы впервые применили за неудаление запрещенной в РФ информации. По данным Роскомнадзора, это - материалы, разжигающие религиозную рознь, оскорбляющие чувства верующих, с недостоверной общественно значимой информацией, посты с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ, и материалы "пропагандирующие взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций, а также содержащие признаки героизации террористов".

Кроме того, закон о "приземлении", принятый в этом году и вступающий в силу 1 января 2022 года, позволит российским властям усилить давление на мировых IT-гигантов. 13 компаниям, попавшим в список Роскомнадзора, предписано открыть представительства в России для выполнения местных законов и более тесного контакта с властями, для тех же, кто откажется от такого сотрудничества предусмотрены санкции вплоть до полной блокировки на территории РФ. Впрочем, в Роскомнадзоре пообещали не принимать жестких мер сразу после вступления закона в силу, если компании продемонстрируют готовность к диалогу.

Закон, направленный на снижение влияния цифровых гигантов, в этом году приняли и в Китае – он ограничивает сбор пользовательских данных технологическими компаниями.

Впрочем, техногиганты усели в уходящем году разозлить не только регуляторов, но и широкую общественность. Крупнейший скандал разразился вокруг Facebook – за несколько дней до объявления о ребрендинге компании в Meta. Бывший продакт-менеджер компании, а ныне ее главный разоблачитель, Френсис Хоген передала The Wall Street Journal тысячи документов ("The Facebook Files"), свидетельствующих, например, о том, что, компания знала о негативном влиянии Instagram на формирование представлений о здоровом теле у подростков, но ничего не делала с этим. Также компания не предпринимала достаточных мер для борьбы с распространением фейковых новостей. Разоблачения привели к нескольким слушаниям в Конгрессе США. В октябре сенаторы призвали Комиссию по ценным бумагам и биржам и Федеральную торговую комиссию провести расследование обвинений о влиянии соцсети на ментальное здоровье детей.

Саморегулирование

Главным же трендом в российском IT стало стремление компаний к саморегулированию – при очевидном одобрении со стороны властей. Никогда еще российский технологический бизнес так часто не соглашался становиться этичным. Только за последние несколько месяцев игроки рынка подписали несколько меморандумов и прочих документов "мягкого права".

В октябре крупнейшие российские СМИ и IT-компании договорились вместе бороться с фейками в интернете. Меморандум подписали представители "Интерфакса", ТАСС, РБК, "Ведомостей" "Яндекса", VK, Rambler&Co, Rutube, Ura.ru, МИЦ "Известия", The Bell.

В этом году кодексы этики появились сразу в нескольких областях: в октябре при поддержке государства в лице вице-премьера Дмитрия Чернышенко ведущие российские IT-компании, включая "Яндекс", Сбер, Mail.ru Group (ныне VK), МТС, Ростелеком и др., подписали кодекс этики искусственного интеллекта (ИИ). Месяцем позже появился подписанный теми же компаниями кодекс этики детства, призванный повысить уровень цифровой грамотности и оградить детей от потенциальных угроз в интернете.

Впрочем, некоторые игроки рынка открыто называют кодексы "инстинктом самосохранения бизнеса", объясняя внезапную тягу к саморегулированию желанием успокоить общество и регуляторов, обеспокоенных развитием технологий, поскольку в противном случае принудительное регулирование может оказать гораздо более жестким.