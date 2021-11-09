Курсы биткойна и эфира достигли очередных рекордных максимумов

Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Курс биткойна достиг очередного рекорда на торгах во вторник, превысив $68000 и, таким образом, обновив предыдущий рекорд, достигнутый в конце октября.

Стоимость криптовалюты на 15:45 по Москве составила $67650,32, свидетельствуют данные Trading Economics. Ранее в ходе сессии цена поднималась до $68521.

Как сообщалось, в октябре на Нью-Йоркской фондовой бирже начались торги первым биткойновым ETF под тикером BITO.

Курс эфира (Ether), второй по капитализации криптовалюты после биткойна, также обновил рекорд, впервые превысив отметку $4800.

Стоимость криптовалюты к 15:45 составила $4790,06, в определенный момент торгов курс эфира достиг $4840.

Эфир бьет рекорды с конца октября, когда Finder.com опубликовала результаты опроса отраслевых экспертов, показавшего, что они ожидают скачка курса криптовалюты до $5100 к концу текущего года и подъему выше $50000 к 2030 году.