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Эксперты предсказали резкий рост стоимости жизни в Великобритании в 2022 году

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Миллионы британских семей столкнутся с резким ростом стоимости жизни в стране в 2022 году, прогнозирует исследовательская организация Resolution Foundation.

Это произойдет из-за увеличения счетов за электроэнергию, стагнацию уровня зарплат и роста налогов, которые обойдутся доходу одного британца примерно в 1,2 тыс. фунтов стерлингов в год, посчитали эксперты Resolution Foundation.

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Активный рост начнется в апреле, когда взносы в Фонд национального страхования страны увеличатся на 1,25%, до 600 фунтов в год, в то время как квитанции за электроэнергию добавят еще 500 фунтов к расходам британцев.

При этом, если еще больше британских энергетических компаний будут объявлять о банкротстве, стоимость электроэнергии для британца может увеличиться еще на 100 фунтов в год, считают в Resolution Foundation. Всего с сентября по ноябрь в стране обанкротилось около 25 электросетевых компаний в условиях самого тяжелого за 20 лет энергетического кризиса, сообщала финансовая компания Investec в конце ноября.

Между тем динамика реальной зарплаты, которая слабо росла в октябре, по данным Resolution Foundation, "определенно перешла к снижению в ноябре и, маловероятно, что снова вернется к росту до последнего квартала 2022 года".

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"Общая картина, вероятно, будет представлять собой рост цен и стагнацию оплаты труда", - отметил глава Resolution Foundation Торстен Бэлл.

Правительство страны уже объявило о том, что планирует выделить 4,2 млрд фунтов на поддержку семей.

В ноябре расходы британцев на жизнь увеличились максимально за 10 лет - на 5,1% за год, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании.

Великобритания

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