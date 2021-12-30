"Омикрон" нанес удар по британским пабам и ресторанам на праздники

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Великобритании з-за новых ограничений, введенных перед Рождеством и Новым годом в связи с появлением штамма коронавируса "омикрон", пабы и рестораны в центре городов понесли потери, пишет Independent со ссылкой на данные британской торговой ассоциации в сфере гостеприимства.

По подсчетам ассоциации, каждое такое заведение потеряло в среднем 10 335 фунтов (около $13 800) за неделю рождественских праздников. Выручка заведений в Рождество на этот раз была на 60% ниже, чем в 2019 году. Некоторые пабы, бары и рестораны не смогут продолжить работу без дополнительной финансовой помощи правительства.

В канун Рождества в Великобритании начали массово отменять запланированные мероприятия в ресторанах, барах и пабах из-за распространения штамма "омикрон", люди начали переходить на удаленную работу. Накануне 25 декабря премьер-министр Борис Джонсон ввел систему COVID-пропусков в те заведения, где могут собираться сотни человек.

Последние несколько дней в Британии суточный прирост COVID-19 превышает 100 тысяч новых случаев. По данным на среду, за предыдущие сутки в королевстве выявили 183 037 заразившихся коронавирусом.