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Газпром провел крупнейшую закупку труб за год - на 18 млрд руб., сбив цену на 16%

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Газпром комплектация" провело закупку крупной партии труб большого диаметра - 73 тыс. 967,41 тонн - посредством открытого конкурентного отбора в электронной форме. Труба Ду 813 закупалась для объекта строительства "Обустройство Южно-Киринского месторождения".

Как говорится в протоколе закупки "Газпрома", при стартовой цене в 21,798 млрд рублей победитель предложил поставить весь объем за 18,399 млрд рублей - то есть на 16% меньше. Срок поставки - 2022-2024 годы. Все суммы приведены с НДС. Это была крупнейшая закупка ТБД "Газпрома" за 2021 год.

На закупку заявились четыре участника, две заявки было отклонено, определен один победитель. При этом, по условиям закупки, в ней могло быть до трех победителей - с пропорциональным распределением объемов между ними.

В России трубы большого диаметра для нужд "Газпрома" выпускают как раз четыре игрока: "Ижорский трубный завод" "Северстали", Выксунский металлургический завод "Объединенной металлургической компании", "Загорский трубный завод" и заводы "Трубной металлургической компании".

Также в конце декабря "Газпром" провел закупку 11,032 тыс. тонн ТБД для объектов строительства ПАО "Газпром" для ООО "Газпром инвест" на сумму 1,312 млрд рублей (был один претендент); 13,069 тыс. тонн трубы Ду 530 для газопровода-отвода и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор- Вытегра Вологодской области на 1,535 млрд рублей (два претендента, один победитель).

Газпром комплектация Газпром

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