ОМК выиграла конкурс по закупке "Газпромом" труб на 18 млрд рублей

Это крупнейшая закупка года для "Газпрома"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - "Выксунский металлургический завод" ОМК Анатолия Седых стал победителем закупки "Газпрома", сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомые с итогами закупки.

ООО "Газпром комплектация" провело закупку крупной партии труб большого диаметра - 73 тыс. 967,41 тонн - посредством открытого конкурентного отбора в электронной форме. Труба Ду 813 закупалась для объекта строительства "Обустройство Южно-Киринского месторождения".

Как говорится в протоколе закупки "Газпрома", при стартовой цене в 21,798 млрд рублей победитель предложил поставить весь объем за 18,399 млрд рублей - то есть на 16% меньше. Срок поставки - 2022-2024 годы. Все суммы приведены с НДС. Это была крупнейшая закупка ТБД "Газпрома" за 2021 год.

На закупку заявились четыре участника, две заявки было отклонено, определен один победитель. При этом, по условиям закупки, в ней могло быть до трех победителей - с пропорциональным распределением объемов между ними.

В России трубы большого диаметра для нужд "Газпрома" выпускают четыре игрока: "Ижорский трубный завод" "Северстали", Выксунский металлургический завод "Объединенной металлургической компании", "Загорский трубный завод" и заводы "Трубной металлургической компании".

Также в конце декабря "Газпром" провел закупку 11 032 тонн ТБД для объектов строительства ПАО "Газпром" для ООО "Газпром инвест" на сумму 1,312 млрд рублей (был один претендент); 13 069 тонн трубы Ду 530 для газопровода-отвода и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор- Вытегра Вологодской области на 1,535 млрд рублей (два претендента, один победитель).

"Объединенная металлургическая компания" (ОМК) - непубличная компания, один из крупнейших российских производителей металлопродукции для энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры, оказывает вагонный сервис. По итогам прошлого года EBITDA ОМК составила 39,3 млрд рублей, выручка - 169,7 млрд рублей, инвестиции - 48,7 млрд рублей.