TCS Group не заметила влияния "омикрона" на потребительские настроения

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - TCS Group не фиксирует ухудшения качества активов, ситуация стабильна и соответствует ожиданиям группы, говорится в материалах компании для инвесторов.

"Транзакционная активность и показатели качества активов (как новых, так и по портфелю в целом) остаются здоровыми и соответствуют нашим ожиданиям. Мы не видим заметного влияния штамма "омикрон" на потребительские настроения. Наш бизнес устойчив и готов к любым новым локдаунам, которые потенциально могут быть введены для противодействия распространению вируса", - сообщили в группе.

TCS Group считает, что уверенно следует целям собственной стратегии развития до 2023 года. Прогноз на 2022 год она планирует представить по итогам публикации отчетности по МСФО 10 марта. Изменения в стратегию в связи с расширением бизнеса в России и планами по международной экспансии группа предполагает раскрыть чуть позже в 2022 году.

"Мы ждем итогов рассмотрения нашей заявки на получение банковской лицензии на Филиппинах, продолжаем инвестировать в создание и развитие бизнеса там, чтобы быть готовым к ускоренному запуску", - отмечается в материалах TCS.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий после SPO 35,1%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%. Тинькофф банк по итогам третьего квартала 2021 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".