ФАС разрешила Polymetal консолидировать проект Ведуга

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ФАС России разрешила Polymetal консолидировать золоторудный проект Ведуга в Красноярском крае.

Как сообщило антимонопольное ведомство, оно решило удовлетворить ходатайство Polymetal о приобретении 40,6% ГРК "Амикан" - оператора проекта.

Polymetal уже владеет 59,4% Ведуги и опционом на выкуп оставшейся доли у ВТБ. Как рассказывал "Интерфаксу" в декабре CFO Polymetal Максим Назимок, компания уже скоро может провести эту сделку.

"Уже скоро технически мы выходим на эту сделку. Подали ходатайство в ФАС, и теперь это просто вопрос времени - получим разрешение и после этого сразу будем делать выкуп, - рассказывал Назимок. - Это была такая квазидолговая сделка в том плане, что у ВТБ фиксированный процент на первоначальную цену. Их инвестиция была $71 млн, а цена выкупа будет где-то до $85 млн".

В ноябре совет директоров Polymetal одобрил строительство на Ведуге. Среднее годовое производство в течение всего срока эксплуатации месторождения составит 200 тыс. унций золота. Начало производства запланировано на II квартал 2025 года с выходом на полную проектную мощность до конца III квартала того же года. Капитальные вложения в проект оцениваются в $447 млн, включая $77 млн затрат на строительство скипового ствола и подземной инфраструктуры после запуска производства в период с 2027 по 2029 годы.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейший акционер Polymetal - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%). Free float превышает 75%.