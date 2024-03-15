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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Polymetal признал прибыль в $113 млн от изменения структуры владения Ведугой

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Polymetal отразил в отчетности за 2023 год прибыль от изменения структуры владения проектом Ведуга в размере $113 млн, говорится в материалах компании.

В сентябре Polymetal отказался от опциона на выкуп у бывшего партнера, то есть ВТБ, 40,6% ГРК "Амикан" - оператора проекта Ведуга. Это привело к отмене отложенного вознаграждения на $88 млн, а также позволило сформировать новое СП. Как следует из ЕГРЮЛ, пакет ВТБ выкупила малоизвестная компания "Парус Мск", ее владельцы скрыты. Ей же часть своего пакета, 9,5%, продало за $21 млн АО "Полиметалл" (теперь уже бывшая "дочка" Polymetal).

В результате контролирующим акционером "Амикана" с долей 50,01% стал "Парус Мск". У АО "Полиметалл" осталось 49,9%, теперь этот пакет вместе с другими активами Polymetal в России перешел к "Мангазее".

Polymetal ВТБ Ведуга Парус Мск АО "Полиметалл" Мангазея Амикан
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