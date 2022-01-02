Добыча газа в России в 2021 году выросла на 10%

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Объем добычи газа в России в 2021 году вырос на 10% по сравнению с 2020 годом и составил 762,3 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.

В декабре в РФ было произведено 69,03 млрд куб. м газа (рост на 3,3% относительно того же месяца прошлого года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в 2021 году добыли 549,33 млрд куб. м газа (49,76 млрд куб. м газа - в декабре).

Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - в истекшем году произвела 77,22 млрд куб. м (в декабре - 6,73 млрд куб. м). Операторы СРП в прошлом году добыли 28,88 млрд куб. м (2,77 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" в 2021 году добыли НК "Роснефть" - 42,82 млрд куб. м (в декабре - 3,55 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 25,78 млрд куб. м (2,93 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 19,08 млрд куб. м (1,63 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 9,07 млрд куб. м (742,68 млн куб. м), "РуссНефть" - 2,1 млрд куб. м (187,1 млн куб. м), "Татнефть" - 849,15 млн куб. м (78,64 млн куб. м), "Славнефть" - 622,78 млн куб. м (69,88 млн куб. м), "Башнефть" - 579,18 млн куб. м (61,14 млн куб. м).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".