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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Состояние Илона Маска выросло на $30 млрд на данных о рекордах продаж Tesla

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Состояние главы Tesla Inc. Илона Маска увеличилось на $33,8 млрд в понедельник, после публикации компанией данных о рекордных поставках электромобилей в 2021 году.

Состояние Маска, согласно индексу Bloomberg Billionaires, составляет $304,2 млрд. Маск занимает первое место в списке богатейших людей мира. Состояние находящегося на втором месте основателя Amazon.com Джеффа Безоса оценивается в $196 млрд.

Tesla 2 января сообщила, что в 2021 году увеличила поставки электромобилей на 87%, до 936 тыс. единиц. Результат превзошел как консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 897 тыс., так и собственные ожидания Tesla, планировавшей нарастить поставки на 50%.

Акции Tesla взлетели в цене на 13,5%, до $1199,78 по итогам торгов 3 января. Капитализация компании составляет $1,06 трлн, а Маску принадлежит примерно 18% ее акций. Маск также владеет долей в аэрокосмической компании SpaceX, и его состояние в прошлом году достигало $340 млрд.

Бумаги Tesla теряют в цене 0,2% на предварительных торгах во вторник.

Tesla Илон Маск

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